edital em breve para nível médio e superior

Diante disso, a empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso CRP BA. Vale lembrar que ainda não se sabe sobre vagas ou cargos que serão ofertados neste edital.

Como foi o último concurso CRP BA

O último edital aconteceu em 2012. Na ocasião, foram ofertadas três vagas para diversos cargos, de níveis médio e superior. Houve oportunidades também para formação de cadastro reserva.

Para ensino médio, as opções do concurso CRP BA foram as seguintes:

assistente administrativo I – cadastro

assistente administrativo II – 1 vaga

auxiliar administrativo – cadastro

recepção – recepcionista/telefonista – 1 vaga

técnico de arquivo – 1 vaga

auxiliar de serviços gerais – cadastro

Para nível superior, por sua vez, as oportunidades foram para:

contador – cadastro

jornalista – cadastro

psicólogo orientador fiscal – cadastro

A expectativa é que esse edital seja publicado ainda no segundo semestre de 2023.

Concurso de Conselho na Bahia

As inscrições estão abertas para o concurso CRT BA (Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia). O edital foi liberado na última terça-feira, 04 de julho de 2023.

Os interessados poderão se inscrever por meio do portal da banca organizadora, Instituto Quadrix, até às 23h do dia 07 de agosto de 2023.

As taxas serão de R$ 65,00 para o cargo de nível médio e de R$ 75,00 para superior.

Vagas concurso CRT BA

São 06 vagas imediatas e 329 para cadastro reserva. Os salários serão de R$ 3.500,00, mais vale-refeição no valor de R$ 679,23 por mês, mais auxílio-transporte, além de plano de cargos e salários.

As oportunidades são para nível médio e superior, sendo:

Agente de Atendimento, Assistente Administrativo e Assistente Financeiro . (médio);

. (médio); Assistente Contábil, Assistente de T.I., Técnico Industrial (Agente de Fiscalização) (6). (superior).

As lotações serão nas seguintes cidades:

Salvador, Eunápolis, Feira de Santana, Senhor do Bonfim, Luís Eduardo Magalhães e Paulo Afonso.

Requisitos básicos concurso CRT BA

ser aprovado em todas as fases do concurso público;

ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

estar em gozo dos direitos políticos;

estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

estar quite com as obrigações eleitorais;

possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o Anexo II deste edital;

ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no Inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;

ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo; e não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Como serão as provas?

As provas estão marcadas para 17 de setembro de 2023 e contará com fase objetiva e análise curricular. A fase objetiva contará com 120 questões do tipo Certo e Errado sobre conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos .

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 itens, valerá 120,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato. Segundo o edital, gabaritos preliminares das provas saem no dia 19 de setembro e o resultado no dia 16/10.

CLIQUE AQUI para acessar o edital completo