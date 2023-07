edital escolhe banca e pode sair nos próximos dias

O concurso IFRS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul) contratou formalmente a banca organizadora.

Agora, a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) será a empresa responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Os esclarecimentos foram publicados nesta terça-feira, 25 de julho, por meio do Diário Oficial da União.

O IFRS não anunciou a oferta de vagas que será contemplada no concurso IFRS, bem como cargos que serão indicados. Contudo, já está certo que as oportunidades serão para carreiras da área técnico administrativa.

Como foi o último concurso IFRS

O último concurso aconteceu em 2022 e contou com 33 vagas para cargos técnicos administrativos, com exigências de ensino médio, médio técnico e nível superior.

Na época, e empresa organizadora também foi a Fundatec. Para ensino médio foram 03 vagas. Já para técnicos foram ofertados os seguintes cargos:

assistente em administração – 3 vagas

técnico de laboratório – eletrotécnica – 2 vagas

técnico de laboratório – audiovisual – 1 vaga

técnico de laboratório – alimentos – 1 vaga

tecnologia da informação – 3 vagas

técnico em agropecuária – 3 vagas

técnico em contabilidade – 3 vagas

técnico em enfermagem – 1 vaga

O nível superior do concurso IFRS ofertou as seguintes vagas:

administrador -3 vagas

analista de tecnologia e informação – 1 vaga

assistente social – 1 vaga

engenheiro civil – 1 vaga

pedagogo – 2 vagas

técnico em assuntos educacionais – 4 vagas

tecnólogo em processos gerenciais – 1 vaga

Outros concursos no Sul

O concurso Florianópolis, Santa Catarina, segue sendo um dos mais aguardados. A prefeitura informou que a seleção já conta com banca organizadora.

A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. A escolhida é a Fundação Universidade Regional de Blumenal (FURB), pelo critério de dispensa de licitação, segundo a publicação desta terça-feira, 25 de julho.



Você também pode gostar:

Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial. Sobre o prazo do edital do concurso Florianópolis, estabeleceu-se que o documento será liberado até a primeira quinzena de agosto.

Ainda não se sabe quais cargos serão contemplados com o edital. Porém, espera-se oportunidades para diversas carreiras.

Como foi o último concurso Florianópolis

A última seleção aconteceu em 2022 na qual foi enviado um edital para formar cadastro reserva de pessoal na área da educação, com opçõs de níveis médio e superior.

A Fepese foi a banca organizadora do concurso Florianópolis. Os cargos foram para nível médio e superior divididos da seguinte forma:

No caso de ensino médio, as oportunidades foram para o cargo de auxiliar de sala.

Para nível superior:

professor (artes cênicas e/ou teatro, artes música, artes plásticas e/ou visuais, dança, educação física, ciências, espanhol, geografia, história, inglês, matemática, português e português e inglês);

professor de anos iniciais do ensino fundamental;

professor auxiliar de atividades de ciências;

professor auxiliar de educação especial (profissional de apoio);

professor auxiliar de educação infantil;

professor auxiliar de ensino fundamental;

professor auxiliar intérprete educacional;

professor auxiliar de tecnologia educacional;

professor de educação especial (atendimento educacional especializado – sala

multimeios);

multimeios); professor de educação infantil;

professor de língua brasileira de sinais (libras);

administrador escolar;

orientador educacional;

supervisor escolar.

Editais com vagas previstas para o sul

Os certames federais são uma excelente oportunidade para todas as regiões do país. Até porque, as vagas serão direcionadas para vários cargos.

No dia 18 de julho, a ministra da Gestão, Esther Dweck, anunciou novo pacote de concursos.

O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas