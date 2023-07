edital liberado com 200 VAGAS; quem pode se inscrever?

O concurso Bombeiro PB ( Paraíba) foi liberado com o total de 200 vagas. As oportunidades são imediatas e os salários ofertados são acima de R$ 4,2 mil.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 01 e 30 de agosto de 2023, através do portal da banca organizadora, o IBFC, ao curso de R$ 120,00.

Vagas concurso Bombeiro PB

As oportunidades são para:

CARGO VAGAS SALÁRIO Soldado 200 R$ 4.206,87

As oportunidades são para a carreira de Soldado, com exigência de nível médio e salário inicial de R$ 4.206,87.

Como serão as provas do concurso Bombeiro PB?

A fase objetiva está marcada para 29 de outubro. Contudo, além disso, demais fases serão cobradas:

Exame Intelectual (Provas Objetiva e Discursiva), de caráter eliminatório e classificatório;

Exame Psicológico, de caráter eliminatório;

Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.



Você também pode gostar:

A fase objetiva vai contar com 80 questões divididas do seguinte modo:

Língua Portuguesa – 15 questões;

Raciocínio Lógico – 10 questões;

Geografia e História da Paraíba – 10 questões;

Língua Estrangeira: Inglês ou Espanhol – 10 questões;

Noções de Informática – 10 questões;

Noções de Direito e Sociologia – 25 questões.

A etapa será constituída de 1 (uma) Redação, cujo tema será fornecido no momento do Exame Intelectual. Para o desenvolvimento da Redação, o candidato deverá redigir no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas.

Exame psicológico e demais etapas

Esta fase avaliará se o candidato está apto para o cargo e deve acontecer mediante o uso de técnicas e testes psicológicos, em conformidade com a legislação do Conselho Federal de Psicologia – CFP e que sejam aprovados, à época da avaliação

Segundo o edital, o exame de saúde tem por objetivo avaliar o estado geral de saúde, física e mental, do candidato e determinar as condições indispensáveis ao desempenho da atividade militar, estadual, constará de exames e testes clínicos, bem como de exames laboratoriais.

TAF do concurso Bombeiro PB

O Teste de Aptidão Física tem o intuito de avaliar a capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física do candidato, visando selecionar aqueles que apresentem as condições necessárias para o desempenho da atividade militar estadual, nos graus hierárquicos iniciais e subsequentes da carreira. Sobre os exercícios, os aplicados serão:

CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO: Flexões de braços na barra fixa; Corrida rasa; Corrida de fundo; Abdominal; Natação.

CANDIDATOS DO SEXO FEMININO: Suspensão na barra fixa; Corrida rasa; Corrida de fundo; Abdominal; Natação.



EDITAL AQUI

Vagas para PM PB

O concurso PM PB ( Polícia Militar da Paraíba) anuncia que saiu o edital com 1.100 vagas, sendo 900 para a Polícia Militar e 200 para os Bombeiros.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 01 e 30 de gosto de 2023, através do portal da banca organizadora, IBFC, ao custo de R$120,00.

Vagas para concurso PM PB

As oportunidades para soldado da PM PB são de acordo com esta tabela:

CARGO VAGAS SALÁRIO Soldado 900 R$ 4.206,87

A composição salarial do Concurso PM PB: saiu edital com 900 vagas para soldados; inscreva-se! PM PB seguirá a seguinte regra:

a) durante o Curso de Formação de Soldados (PM/1): Bolsa equivalente a um salário mínimo vigente, acrescida de auxílio alimentação.

durante o Curso de Formação de Soldados (PM/1): Bolsa equivalente a um salário mínimo vigente, acrescida de auxílio alimentação. b) após conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Soldados (PM/2): R$ 4.206,87 (podendo ainda receber adicional por Plantão Extra Remunerado até o valor de R$ 2.304,00), além de gratificações específicas decorrentes do exercício de suas funções.

Os requisitos para participar da seleção é:

ensino médio completo ou equivalente comprovado através de Certificado de conclusão do Nível Médio;

ter altura mínima de 1,60 m, se do sexo masculino, e de 1,55 m, se do sexo feminino;

completar, no ano da matrícula no curso de formação, no mínimo 18 anos e no máximo 32 anos de idade.

Como serão as provas do concurso PM PB?

A prova objetiva está marcada para 29 de outubro. O concurso vai acontecer seguindo estas fases:

Exame Intelectual (Provas Objetiva e Discursiva) , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Exame Psicológico , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

A aplicação das provas será nas seguintes cidades:

João Pessoa/região metropolitana, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira, Estado da Paraíba.

Fase objetiva concurso PM PB

O concurso contará com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 15 questões (peso 1)

Raciocínio Lógico – 10 questões (peso 1)

Geografia e História da Paraíba – 10 questões (peso 0,5)

Língua Estrangeira: Inglês ou Espanhol – 10 questões (peso 0,5)

Noções de Informática – 10 questões (peso 0,5)

Noções de Direito e Sociologia – 25 questões (peso 2)

Fase discursiva

A Prova Discursiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 pontos.

De acordo com o edital, somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos aprovados na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite de 4 vezes o número de vagas do concurso PM PB.