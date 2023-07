edital liberado com 390 vagas para todo o Brasil

Saiu o edital do concurso do Exército. Ao todo são 390 vagas para vários locais no Brasil e nível fundamental e médio.

As oportunidades serão direcionadas aos Colégios Militares. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 7 de agosto e 14 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site www.eb.mil.br.

A inscrição presencial somente sera aceita em caso de alunos deficientes, para comprovação médica. A taxa de inscrição do edital é de R$ 95.

Vagas concurso do Exército

As 390 vagas serão distribuídas entre 14 colégios militares. As oportunidades são para todo o país. O ingresso é para ensino fundamental e médio. Confira distribuição:

Belém (25 vagas),

Belo Horizonte (50),

Brasília (25),

Campo Grande (10),

Curitiba (35),

Fortaleza (30),

Juiz de Fora (30),

Manaus (20),

Porto Alegre (35),

Recife (30),

Rio de Janeiro (30),

Salvador (20),

Santa Maria (30) e São Paulo (20).

Requisitos concurso do Exército

Para participar é preciso seguir os requisitos necessários.

Para o candidato ao ingresso no 6º ano do ensino fundamental, é necessário ter concluído ou estar cursando o 5º ano do ensino fundamental e ter menos de 12 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula. Além disso, é preciso completar 10 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula.



No que se refere ao início do ensino médio, o candidato deve ter concluído o 9º ano do ensino fundamental e ter menos de 16 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula ou completar 14 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula.

Como serão as provas do concurso do Exército?

O concurso será dividido em três fases, sendo:

exame intelectual, de caráter eliminatório e classificatório; revisão médica e odontológica, de caráter eliminatório; e comprovação dos requisitos biográficos dos candidatos, de caráter eliminatório.

A fase inicial está marcada para 29 de outubro. O exame intelectual constará de prova escrita com 40 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa e 20 de matemática.

Será considerado apto a prosseguir no concurso de admissão o candidato que obtiver, no mínimo, 50% dos pontos previstos em cada uma das provas objetivas de língua portuguesa e matemática.

Concurso Aeronáutica

O concurso Aeronáutica 2023 anuncia que as inscrições estão chegando ao fim para preenchimento de 225 vagas para o cargo de Sargentos.

Os interessados deverão se inscrever pelo endereço eletrônico da EEAR. A taxa custa R$ 80,00.

Vagas concurso Aeronáutica 2023

As vagas destinadas ao exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos são para o segundo semestre do ano de 2024 (EA CFS 2/2024).

Para participar, o candidato precisa seguir estes requisitos:

formação de ensino médio completo;

ter idade entre 17 e 25 anos (até 31 de dezembro de 2024);

não possuir filhos ou dependentes;

não ser casado/ter união estável.

As oportunidades são para ambos os sexos, veja as especialidades:

Comunicações (24 vagas)

Mecânica de Aeronaves (30 vagas)

Material Bélico (9 vagas)

Foto inteligência (8 vagas)

Eletricidade e Instrumentos (6 vagas)

Estrutura e Pintura (10 vagas)

Meteorologia (18 vagas)

Suprimento Técnico (14 vagas)

Informações Aeronáuticas (12 vagas)

Eletromecânica (12 vagas)

Guarda e Segurança (20 vagas)

Bombeiro (5 vagas)

Cartografia (2 vagas)

Desenho (3 vagas)

Metalurgia (2 vagas)

Controle de Tráfego Aéreo (50 vagas)

Vale lembrar que 45 vagas do concurso Aeronáutica 2023 são para candidatos negros.

Curso de formação e remuneração concurso Aeronáutica 2023

O edital esclarece que durante a permanência no curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR e terá remuneração fixada como Aluno da Escola de Formação de Sargentos.

Além disso, será custeada alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.

Depois de concluído, o candidato será declarado Terceiro Sargento, com salário de R$ 3.825,00, de acordo com a tabela de remuneração dos militares de 2023.

Como serão as provas do concurso Aeronáutica 2023?

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

Prova Escrita com questões de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física;

Inspeção de saúde;

Exame de Aptidão Psicológica;

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar;

Validação Documental.

A primeira fase está marcada para 19 de novembro e vai acontecer nestas cidades:

Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Lagoa Santa/Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

