edital não será mais unificado? Veja o que se sabe até o momento

O concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral) foi alvo de especulações na tarde desta sexta-feira, 28 de julho.

A hipótese de que o edital seria regionalizado e a unificação não iria acontecer levou os concurseiros a buscarem informações sobre o boato.

O que se sabe até o momento sobre o concurso TSE Unificado?

Os esclarecimentos são de que há a expectativa para a publicação do edital no mês de agosto. As informações são do diretor geral do TSE, Rui Moreira.

O certame não tem banca definida, contudo, a FGV é uma das preferidas da seleção. A intenção é aplicar as provas objetivas do concurso TSE unificado em todas as capitais e no Distrito Federal, com uma projeção de mais de 100 mil inscrições.

O edital unificado seria para o TSE e demais TREs, sendo estes:

TRE Acre

TRE Alagoas

TRE Amapá

TRE Amazonas

TRE Bahia

TRE Ceará

TRE Distrito Federal

TRE Espírito Santo

TRE Goiás

TRE Maranhão

TRE Mato Grosso

TRE Mato Grosso do Sul

TRE Minas Gerais

TRE Paraíba

TRE Paraná

TRE Pernambuco

TRE Piauí

TRE Rio de Janeiro

TRE Rio Grande do Norte

TRE Rio Grande do Sul

TRE Rondônia

TRE Roraima

TRE Santa Catarina

TRE São Paulo

TRE Sergipe

TRE Tocantins

Apesar dos esclarecimentos, algumas mudanças podem acontecer, já que os órgãos têm demonstrado insatisfação como o tribunal de Minas Gerais que levantou a possibilidade do edital ser anunciado ainda em 2024.

Outra insatisfação é sobre a restrição do candidato à região em que prestar o certame, isto é, a disputa das vagas será para o local em que a prova estiver sendo realizada.



Entretanto, apesar dos problemas e pormenores ainda não se tem uma informação concreta sobre a possível mudança e regionalização das provas.

O que diz o TSE?

Sobre boatos de cancelamento do edital unificado, o Tribunal Superior destacou:

“A informação não procede. O setor responsável nos informou que não há, no momento, quaisquer novidades sobre a realização do concurso. Reiteramos que as atualizações sobre o certame virão com a publicação da respectiva resolução que trata do tema, que será amplamente divulgada nos canais de comunicação do Tribunal”.

Remunerações servidores concurso TSE Unificado

Os salários foram reajustados. Respeitando o cargo, assim como progressão de carreira, as remunerações são:

Analista Judiciário/Oficial de Justiça

Fevereiro de 2024: R$ 16.035,69

Fevereiro de 2025: R$ 17.018,67

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial

Fevereiro de 2024: R$ 9.773,58

Fevereiro de 2025: R$ 10.372,70

Analista Judiciário

Fevereiro de 2024: R$ 13.994,78

Fevereiro de 2025: R$ 14.852,66

Técnico Judiciário

Fevereiro de 2024: R$ 8.529,67

Fevereiro de 2025: R$ 9.052,54

No que se refere aos benefícios, os valores são:

Auxílio Alimentação: R$ 1.203,76;

Auxílio pré-escolar: R$ 951,84 (filhos até 6 anos);

Assistência médica de R$ 579,39;

Os profissionais do concurso TSE Unificado que contam com ensino superior, os salários terão adicional referente à pós graduação, mestrado, doutorado e afins:

Técnico Judiciários com diploma de nível superior: 5%;

Especialização: 7,5%;

Mestrado: 10%; e

Doutorado: R$ 12,5%.