edital para efetivos vai sair em 2023?

O concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) segue sendo muito esperado, principalmente, no que diz respeito ao edital para efetivos.

Segundo informações de João Villaverde que é assessor especial do Ministério do Planejamento e Orçamento, de Simone Tebet, a autorização pode chegar ainda em 2023.

Os esclarecimentos aconteceram durante o evento para divulgação dos relatórios do Censo Demográfico 2022 realizado na quarta-feira (28/06) e foi dada pelo assessor econômico.

Vale lembrar que a solicitação já foi feita ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de Esther Dweck e o aval está sendo muito aguardado.

Vagas concurso IBGE

As vagas efetivas solicitadas foram para os seguintes cargos:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (1.848 vagas), Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (597 vagas), Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (588 vagas), Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (11 vagas);

Por sua vez, as remunerações variam a depender dos cargos, sendo de:

R$ 10.031,19 para Pesquisador; R$ 9.111,02 para Analista e Tecnologista; e R$ 4.399,82 para Técnicos.

Sobre o quantitativo, ainda não se sabe de fato o total de vagas, porém, estão sendo esperadas 3.044 vagas efetivas, sendo 1.196 para nível superior e 1.848 para nível médio.



Quando aconteceu o concurso IBGE?

O último edital para efetivos aconteceu em 2015 e foram ofertadas 600 vagas sendo 140 vagas para Analista e Tecnologista para as seguintes áreas:

Análise de Projetos, Análise de Sistemas/ Desenvolvimento de Sistemas, Análise em Biodiversidade, Auditoria, Ciências Contábeis, Design Instrucional, Educação Corporativa, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Geoprocessamento, Jornalismo/ Redes Sociais, Orçamento e Finanças, Planejamento e Gestão, Recursos Humanos – Administração de Pessoal, Biblioteconomia, Economia, Engenharia Florestal, Estatística, Geografia e Programação Visual-Webdesign.

460 vagas para Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, da carreira de Suporte Técnico em Produção e Análise de Informações Geográficas e Estatísticas.

As provas aconteceram em abril de 2016 e o concurso recebeu 500 mil inscrições.

Ministra reconhece o déficit

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, reconheceu o déficit de servidores no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com isso, o concurso IBGE pode sair do papel nos próximos dias.

Com o atual governo, a titular da pasta se torna responsável pela autorização e realização dos certames.

Esther esclarece que por mais que ainda não seja possível a listagem dos editais que serão autorizados para 2023, reconhece que há áreas que precisam com urgência de novas contratações, inclusive, situações em que 30% da folha já está apta à aposentadoria.

Novo concurso IBGE

“Estamos muito focados no reajuste. Não tem como precisar quais seriam os concursos (mais urgentes), em quais áreas. Desde que eu estava aqui (no governo Dilma Rousseff), eu já acompanhava áreas que tinham muita gente em abono de permanência, com risco de aposentadoria, e a reforma da Previdência em 2019 acelerou. Áreas que já estavam com risco muito grande, com 30% da folha podiam se aposentar. IBGE e Banco Central, mas tem outras também“, relatou a ministra.

Em destaque ao IBGE, Esther concordou sobre a necessidade de efetivos, entre os principais problemas citados pelo órgão, está o adiamento do Censo 2022. O procedimento já deveria ter sido concluído, contudo, o prazo previsto para ser finalizado é em abril deste ano.

Entre as principais dificuldades encontradas estão a falta de permanência dos contratos temporários que aconteceram ao longo do Censo, sendo assim, levantou-se a necessidade de realizar inúmeros processos seletivos a fim de concluir a demanda exigida.

“Nosso maior desafio foi contratar recenseadores, planejamos contratar 180 mil e o máximo a que chegamos foi 120 mil. Também tivemos problemas no pagamento dos recenseadores por não termos testado o sistema antes“, afirmou Cimar Azevedo, diretor de pesquisas.

Concurso para temporários

O concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) agora está com edital iminente, isto é, vai sair em breve.

Nesta quinta-feira, 22 de junho, foi divulgado o extrato de contrato com a banca. A escolhida foi o Instituto Selecon. Ao todo são 325 vagas nos seguintes cargos:

Agente de Pesquisa por Telefone: 276 vagas; e

Supervisor de Pesquisas por Telefone: 49 vagas.

Outras oportunidades para temporários são as seguintes:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): 6.742 vagas;

Supervisor de Coleta e Qualidade: 806 vagas; e

Codificador: 120 vagas; e

Agente Censitário Mapeamento (ACMAP): 148 vagas.

O contrato será de um ano e as atividades serão relacionadas ao Censo de 2022.