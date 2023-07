edital pode sair a qualquer momento!

O concurso UFPE ( Universidade Federal de Pernambuco) pode sair a qualquer momento, já que o último trâmite antes do edital, está chegando ao fim.

Isto é, o certame já conta com banca organizadora. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco (Fadem) será a empresa responsável.

Os esclarecimentos foram divulgados nesta segunda-feira, 03 de julho, por meio do Diário Oficial. Vale lembrar que o próximo passo é a assinatura do contrato, que deve ocorrer em breve. Somente após este procedimento poderá ser definida a data de publicação do edital e abertura de inscrições.

Apesar de ainda não terem sido informados detalhes sobre vagas ou cargos, sabe-se que as oportunidades serão para nível médio e superior.

Concurso UFPE em andamento

A UFPE anuncia que há um concurso em andamento. As vagas são para professores. Os interessados devem realizar cadastro pelo site www.sigrh.ufpe.br. O valor da taxa de participação é o mesmo para todas as vagas: R$ 239. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 23 de julho.

O certame oferta um total de 40 vagas.

Outros concursos UF

O concurso UFRJ ( Universidade Federal do Rio de Janeiro) está com inscrições abertas. Segundo esclarecimentos, cerca de 15 mil pessoas garantiram a isenção da taxa.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de julho por meio do site da banca. As taxas variam a depender do cargo, sendo de:

R$80 (assistente de alunos), R$100 (demais cargos de níveis médio/técnico) ou de R$160 (nível superior), até o dia 17 de julho

Vagas concurso UFRJ

As mais de 200 vagas são para técnico-administrativo com atuação nestas cidades:

Duque de Caxias

técnico de laboratório – Química (uma vaga); e

biólogo (uma).

Macaé

assistente em administração (uma);

técnico de laboratório – Física (uma);

técnico de laboratório – Química (uma);

bibliotecário-documentalista (duas);

biólogo (uma);

enfermeiro – Medicina do Trabalho (uma);

engenheiro eletricista (uma);

nutricionista – geral (uma); e

técnico em assuntos educacionais (uma).

Rio de Janeiro

assistente de alunos (duas vagas);

assistente em administração (25);

técnico de tecnologia da informação – diversas áreas (14);

técnico em enfermagem – Geral/Pediátrica (15);

técnico em farmácia (dez);

técnico em radiologia – Geral/Radioterapia (dez);

técnico de laboratório – diversas áreas (nove);

administrador (três);

analista de tecnologia da informação – diversas áreas (15);

arquiteto e urbanista (duas);

arquivista (duas);

assistente social (cinco);

auditor (cinco);

bibliotecário-documentalista (16);

biólogo (cinco);

biomédico (três);

contador (duas);

economista (uma);

enfermeiro – diversas áreas (37);

engenheiro – diversas áreas (seis);

estatístico (uma);

farmacêutico – diversas (oito);

fisioterapeuta (uma);

geógrafo (uma);

médico – diversas (43);

músico – Viola (uma);

músico – Violino (duas);

músico – Piano (uma);

nutricionista – (três);

odontólogo – (cinco);

pedagogo (duas);

produtor cultural (uma);

psicólogo – Clínica (três);

técnico desportivo (duas);

técnico em assuntos educacionais (nove); e

tecnólogo – assessoria de imprensa (uma).

Como serão as provas do concurso UFRJ?

As provas do concurso UFRJ deverão acontecer em setembro entre etapas objetivas e práticas. Para os cargos médio e técnico, as provas deverão acontecer no dia 03, para nível superior será dia 10 de setembro.

Para os cargos dos níveis C e D, serão cobradas 50 questões, que poderão variar conforme o cargo/área pelas disciplinas. Todas as provas terão perguntas de Língua Portuguesa e Legislação.

Os assistentes do concurso UFRJ terão questões de Conhecimentos de Informática e Raciocínio Lógico, já os candidatos para técnicos realizarão provas sobre conhecimentos específicos.

Mais concursos de universidades federais

Nesta quinta-feira, 22 de junho, saiu edital do concurso UFU ( Universidade Federal de Uberlândia) para nível médio. Ao todo são 35 vagas.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 25/7 e 10/8, no portal da própria universidade. Para homologar a candidatura o candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 80,00.

Vagas concurso UFU

Ao todo são 35 vagas do concurso UFU para Assistente em Administração. A distribuição vai acontecer do seguinte modo:

24 vagas ampla // 7 vagas cotas // 4 vagas PcD.

A contratação é imediata e o candidato precisa ter nível médio. A remuneração inicial de R$ 2.667,19. Além o salário, o aprovado ainda recebe o auxílio alimentação de R$ 658,00.

