edital pode sair em breve

O concurso Detran RO ( Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia) pode sair em breve. Isso porque, um dos trâmites cruciais da seleção foi finalizado.

O certame agora conta com comissão organizadora. O grupo vai conduzir o andamento da seleção e escolher a banca. Já a empresa vai receber as inscrições e cuidar das fases do concurso. Os esclarecimentos foram divulgados na sexta-feira, 14 de julho.

Diante disso, o grupo tem até o dia 8 de outubro para avaliar a viabilidade do certame. Ainda não se sabe quais serão as vagas e os cargos ofertados na seleção.

Como foi o último concurso Detran RO

O último concurso ofertou 160 vagas e foi em 2014. O Idecan foi a banca responsável. Confira os cargos:

No caso de ensino fundamental, as oportunidades do concurso Detran RO foram as seguintes:

serviços operacionais – motorista – 5 vagas

Para ensino médio:



técnico administrativo – desenhista – 1 vaga

técnico administrativo – programador de computador – 5 vagas

técnico administrativo – técnico de informática – 5 vagas

administrativo – agente administrativo – 62 vagas

administrativo – agente de trânsito – 62 vagas

Para nível superior, as vagas do concurso Detran RO foram:

analista de trânsito – administrador – 2 vagas

analista de trânsito – sistema de informática – 2 vagas

analista de trânsito – suporte de desenvolvimento de informática – 1 vaga

analista de trânsito – arquiteto – 1 vaga

analista de trânsito – contador – 1 vaga

analista de trânsito – economista – 2 vagas

analista de trânsito – engenheiro civil – 2 vagas

analista de trânsito – especialista em trânsito – 1 vaga

analista de trânsito – estatística – 1 vaga

analista de trânsito – pedagogo – 6 vagas

analista de trânsito – psicólogo – 1 vaga

Outros concursos Detran

O concurso Detran AL (Departamento de Trânsito de Alagoas) tem sido um dos mais esperados até o momento. O certame sofreu novos avanços.

A comissão foi oficialmente constituída. Com isso, prazos importantes foram esclarecidos, principalmente, no que se refere ao cronograma do edital.

Com isso, o grupo terá até o mês de agosto para encaminhar ao governo o cronograma de trabalho referente à seleção.

Vagas concurso Detran AL

A solicitação referente ao quantitativo de vagas estabelece o total de 60 vagas para os cargos de analista e assistente de trânsito. Entretanto, demais informações como requisitos, salários e áreas ainda não foram confirmadas.

O certame está em análise desde 2021. Sobre o assunto, o então secretário de Planejamento de Gestão e Patrimônio (Seplag), Fabrício Marques Santos, afirmou: “Não está fechado, é uma decisão ainda a ser tomada. O governador está amadurecendo. É preciso observar as questões legais para a realização do concurso. Os concursos estão sendo discutidos internamente para que encontremos um caminho e propúnhamos ao governador”.

Já o Detran, pontuou que tal decisão precisaria do aval do governo: “O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Alagoas (Detran/AL) informa que, no que diz respeito à realização de concurso público para os cargos de assistente de trânsito e analista de trânsito, está aguardando análise governamental, que leva em conta os impactos financeiros nas contas públicas e a Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Requisitos e especialidade do concurso Detran AL

As vagas serão para analista e assistente de trânsito. Confica os requisitos estabelecidos.

O Analista de Trânsito é exclusivo de servidor com nível de formação profissional de ensino superior completo, na área de formação exigida para o concurso, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e com inscrição no respectivo conselho profissional, sendo exigida Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria B.

Confira áreas do concurso Detran AL:

Administração

Análise de Sistemas

Assistência Social

Biblioteconomia

Contabilidade

Direito

Economia

Engenharia Civil

Engenharia de Segurança no

Trabalho

Engenharia Mecânica

Estatística

Medicina do Trabalho

Pedagogia

Psicologia

Para assistente de trânsito será preciso: nível de formação profissional de ensino superior completo, em qualquer área de especialidade, reconhecido pelo Ministério da Educação, sendo exigida Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria B.

A remuneração varia de R$ 3.024,82 a R$ 5.041,37, a depender do cargo.

Atribuições do concurso Detran AL

Confira as atribuições dos servidores:

I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições;

II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores;

III – realizar exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação;

IV – vistoriar e inspecionar as condições de segurança veicular, registrar e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e licenciamento anual;

V – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro; e

VI – aplicar as penalidades por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto às relacionadas aos incisos VII e VIII do art. 24 da Lei Federal nº 9.503, de 1997.

Ministério Público recomenda realização do concurso Detran AL

O Ministério Público de Alagoas recomendou a realização do concurso Detran AL levando em conta que não há novos editais há 22 anos, além de destacar a carência dos servidores.

A principal função da seleção é reduzir a contratação de funcionários terceirizados ou admitidos irregularmente. A recomendação foi protocolada pelo promotor Coaracy Fonseca.

Quando aconteceu o último edital?

O certame aconteceu há mais de 20 anos, sendo assim, fortalece a ideia e necessidade de recomposição do quadro de servidores. Em 2019, profissionais chegaram a fazer paralisações reivindicando a contratação de pessoal e para que fosse autorizado novo concurso.