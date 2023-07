edital pode sair nos próximos dias; confira mais detalhes!

O concurso PM ES ( Polícia Militar do Espírito Santo) pode ter edital divulgado em breve. Isso porque, o certame já conta com comissão.

O grupo vai acompanhar o andamento da seleção e escolher a banca organizadora. Os nomes dos membros do grupo foram divulgados por meio de publicação no Diário Oficial do estado desta quinta-feira, 27 de julho.

Ao todo serão 40 vagas para o cargo de oficial combatente. Vale lembrar que a carreira já tinha sido anunciada pelo comandante-geral da corporação no dia 06 de julho.

Além de nível superior, é preciso ter os seguintes requisitos:

altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres

carteira nacional de habilitação a partir da categoria “B”

idade mínima, variável de acordo com o cargo

Como foi o último concurso PM ES

O último concurso aconteceu em 2022 e foram ofertadas 59 vagas sendo 57 foram para a área de saúde e 2 para oficiais músicos. Para a carreira de médico foi as seguintes especialidades:

cardiologia (1 vaga);

dermatologia (1);

neurologia (1);

urologia (1);

psiquiatria (2);

pediatria (2);

clínico geral (5);

reumatologia (1);

endocrinologia (1);

cirurgia vascular (1);

cirurgia geral (2);

ginecologia obstetrícia (2).

Para dentista, as chances do concurso PM ES foram para as especialidades:

cirurgião dentista – clínica geral (12);

cirurgião dentista -cirurgia buco – maxilo – facial (1);

cirurgião dentista – periodontia (3);

cirurgião dentista – odontopediatria (2);

cirurgião dentista – endodontia (2).

Além da prova objetiva e discursiva, o certame anunciou estas etapas:



aferição da idade máxima e dos títulos, de caráter eliminatório e classificatório;

teste de aptidão física, de caráter eliminatório;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

prova prática de música, de caráter eliminatório;

investigação social, de caráter eliminatório;

inspeção de saúde, de caráter eliminatório.

Outros concursos pm

O concurso PM PB ( Polícia Militar da Paraíba) vai ter edital divulgado em breve, segundo comissão organizadora. A última reunião com a banca já foi realizada.

Vale lembrar que a empresa escolhida para cuidar da seleção é o Instituto IBFC. A banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Vagas concurso PM PB

Espera-se que o certame oferte 900 vagas para soldado. É bom pontuar que a seleção também destinará 400 vagas (200 imediatas e outras 200 de cadastro reserva) para a carreira de Soldado do Corpo de Bombeiros.

Entre os requisitos para o cargo de soldado estão: nível médio de formação, além de estatura mínima de 1,60 m (homens) ou 1,50 m (mulheres). Além disso, os candidatos deverão ter entre 18 e 32 anos para ingressar na força policial.

Projeto básico concurso PM PB

O projeto básico que funciona como um espelho do edital. Tudo indica que serão ofertadas 1.300 vagas, sendo 900 para a Polícia Militar e 400 para o Corpo de Bombeiros (200 + 200 CR). A publicação do edital será em conjunto e são estimados cerca de 70.000 candidatos inscritos.

Demais cargos na corporação

Confira as atribuições dos cargos:

Cadete PM: Exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme as Normas da

Academia de Policia Militar do Cabo Branco (APMCB) e o Regimento do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme as Normas da Academia de Policia Militar do Cabo Branco (APMCB) e o Regimento do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Aspirante a Oficial PM : Exercer atribuições inerentes aos oficiais subalternos (tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

: Exercer atribuições inerentes aos oficiais subalternos (tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes. 2º Tenente PM: Promover a Segurança Pública e a Defesa Social através de ações e operações policiais militares, coordenando, controlando e monitorando os resultados alcançados, com atribuições de comandar pelotão, coordenar policiamento ostensivo, reservado e velado, assessorar o comando, gerenciar recursos humanos e logísticos, participar do planejamento de ações e operações, desenvolver processos e procedimentos administrativos militares, atuar na coordenação da comunicação social, promover estudos técnicos e de capacitação profissional, proteger e preservar a vida dos cidadãos e garantir o pleno exercício dos seus direitos, dentre outras especificadas em normas.