edital pode sair nos próximos dias

O concurso IFRN ( Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) pode sair em breve.

O extrato de contrato com a banca foi liberado nesta quarta-feira, 05 de julho, tornando o edital ainda mais iminente.

A Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN, a FUNCERN), será a organizadora do edital destinado ao preenchimento de vagas do cargo de Técnico-Administrativo em Educação (TAE).

O extrato de licitação do concurso IFRN foi divulgado nesta sexta-feira, 23 de junho, por meio do Diário Oficial. É importante destacar que ainda não se tem maiores informações sobre vagas ou cargos que serão ofertados.

Quando aconteceu o último concurso IFRN

O último concurso IFRN realizado pelo Instituto, em 2016 e 2017, ofertou 31 vagas distribuídas em cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

Os salários na época puderam chegar a R$ 4,2 mil. Vale lembrar que a organização do certame ficou a cargo da UFRN, e os candidatos foram avaliados por provas objetivas no dia 22 de outubro de 2017.

Outros concursos IF

O concurso IFES (Instituto Federal do Espírito Santo) anuncia abertura de um novo edital com vagas para nível médio e superior.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de julho a 07 de agosto de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico do IFES.



Você também pode gostar:

O valor da inscrição varia a depender do cargo, confira:

Nível classificação C: R$ 60,00

Nível classificação D: R$ 100,00

Nível classificação E: R$ 130,00

Professores: R$ 160,00.

Vagas concurso IFES

O concurso oferta 48 vagas para nível médio e superior nos seguintes cargos:

Professores Arquitetura e Urbanismo: 1 vaga; Artes: 1 vaga; Atendimento Educacional Especializado: 1 vaga; Educação Física: 1 vaga; Engenharia Civil: 1 vaga Engenharia Elétrica – Automação: 1 vaga; Gastronomia: 1 vaga Geologia: 1 vaga; Informática: 1 vaga; Letras – Português: 1 vaga; Letras – Português/Inglês: 2 vagas; Libras: 1 vaga; e Turismo: 1 vaga.



Cargo nível C Assistente de Aluno: 2 vagas.



Cargos nível D Assistente em Administração: 4 vagas; Técnico de Laboratório/área Administração: 1 vaga; Técnico de Laboratório/área Automação: 1 vaga; Técnico de Laboratório/área Geoprocessamento: 1 vaga; Técnico de Laboratório/área Multimídia: 2 vagas; Técnico de Laboratório/área Química: 1 vaga; Técnico de Laboratório/área Análises Clínicas: 1 vaga; Técnico de Laboratório/área Informática: 5 vagas; Técnico de Laboratório/área Mecânica: 1 vagas; Técnico de Tecnologia da Informação: 5 vagas.



Cargos nível E Analista de Tecnologia da Informação: 1 vaga; Arquiteto e Urbanista: 1 vaga; Assistente Social: 2 vagas; Bibliotecário – Documentalista: 1 vaga; Engenheiro Civil: 1 vaga; Técnico em Assuntos Educacionais: 1 vaga; e Tecnólogo de Redes de Computadores: 1 vaga.



Requisitos concurso IFES

Os requisitos dependem de cada cargo. O edital informa estas regras:

Assistente em Administração Ensino médio profissionalizante na área do cargo ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área mais experiência de 12 meses na área administrava ou Ensino médio completo mais experiência de 12 meses na área administrativa.

Técnico de Laboratório/área Administração Ensino Médio Profissionalizante em Administração; ou Ensino Médio completo mais curso Técnico em Administração.

Técnico de Laboratório/área Automação Ensino médio Profissionalizante em Automação Industrial; ou Ensino médio Profissionalizante em Mecatrônica; ou Ensino Médio completo mais Curso Técnico em Automação Industrial. Apresentação do registro no conselho competente, quando couber.



Técnico de Laboratório/área Geoprocessamento Ensino médio Profissionalizante em Geoprocessamento; Ensino médio Profissionalizante em Agrimensura; ou Ensino Médio Profissionalizante em Geomática; ou Ensino Médio completo mais curso Técnico em Geoprocessamento; ou Ensino Médio completo mais curso Técnico em Agrimensura; ou Ensino Médio completo mais curso Técnico em Geomática.

Técnico de Laboratório/área Multimídia Ensino Médio Profissionalizante em Audiovisual; ou Ensino Médio Profissionalizante em Multimeios Didáticos; ou Ensino Médio Profissionalizante em Informática; ou Ensino Médio completo mais curso Técnico em Audiovisual; ou Ensino Médio completo mais curso Técnico em Multimeios Didáticos; ou Ensino Médio completo mais curso Técnico em Informática.

Técnico de Laboratório/área Química Ensino Médio Profissionalizante na área de Química; ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Química.

Técnico de Laboratório/área Análises Clínicas Ensino Médio Profissionalizante em Análises Clínicas; ou Ensino Médio completo mais curso Técnico em Análises Clínicas. Registro no órgão competente quando couber.

Técnico de Laboratório/área Informática Ensino Médio Profissionalizante em Informática; ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico de Informática.

Técnico de Laboratório/área Mecânica Ensino Médio Profissionalizante em Mecânica; ou Ensino Médio Profissionalizante em Eletromecânica; ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Mecânica; ou Ensino Médio Completo mais Curso Técnico Eletromecânica. Apresentação do registro no conselho competente, quando couber.

Técnico de Tecnologia da Informação Ensino Médio Profissionalizante em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais; ou Ensino Médio Profissionalizante na área de Informática; ou ainda, Ensino Médio completo mais Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais; ou Ensino Médio completo mais Curso Técnico na área de Informática. Apresentação do registro no conselho competente, quando couber.



Veja aqui mais detalhes sobre o concurso IFES