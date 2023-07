edital publicado com salários de R$ 9,1 mil

O concurso UFRB ( Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) anuncia que o edital está na praça. As oportunidades são para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação, em diversas especialidades.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 11 de julho e 14 de agosto de 2023, através do site da banca organizadora, Instituto AOCP.

A taxa varia de acordo com a escolaridade, sendo:

Nível médio/técnico: R$ 100,00

Nível superior: R$ 150,00

Vagas concurso UFRB

Ao todo são 24 vagas para Técnico- Administrativo. Veja a seguir as especialidades:

Nível médio/ técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente em Administração 14 R$ 2.667,19 Técnico em Contabilidade 01 R$ 2.667,19 Técnico em Mineração 01 R$ 2.667,19 Técnico em Tecnologia da Informação 05 R$ 2.667,19 Cargos, vagas e salários nível médio/técnico

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Médico Veterinário – Clínica Veterinária 01 R$ 9.113,85 Médico Veterinário – Anestesiologia Veterinária 01 R$ 9.113,85 Bibliotecário/Documentalista 01 R$ 4.556,92



Além dos valores mencionados acima, os benefícios são:

Percentual de Incentivo à Qualificação e à Capacitação, na forma da Lei nº 11.091/2005;

Auxílio Creche e Pré-Escolar para dependentes legais com idade inferior a 06 anos;

Auxílio Alimentação;

Auxílio Transporte, conforme legislação vigente;

Ressarcimento auxílio saúde.

Atribuições dos cargos concurso UFRB

Os cargos realizarão as seguintes funções:

Assistente em Administração: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo; Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo; Técnico em Contabilidade : Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico na área; Identificar documentos e informações, atender à fiscalização; executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle patrimonial. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico na área; Técnico em Mineração : Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico na área de mineração; Executar tarefas técnicas relativas à programação, processamento e controle das operações de mineração, orientando-se por plantas, esquemas e especificações técnicas e outros subsídios para colaborar no trabalho de extração, distribuição e tratamento de minerais metálicos e não metálicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico na área de mineração; Técnico em Tecnologia da Informação : Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais; Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais;

Médico Veterinário – Clínica Veterinária : Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho competente; Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade de produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

: Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho competente; Médico Veterinário – Anestesiologia Veterinária: Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho competente; Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade de produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho competente; Bibliotecário/Documentalista : Curso Superior em Biblioteconomia e Registro no Conselho Competente. Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

: Curso Superior em Biblioteconomia e Registro no Conselho Competente.

Como serão as provas do concurso UFRB?

As provas objetivas estão marcadas para o dia 24 de setembro e será aplicada para todos os cargos. O certame ainda vai contar com outra fase

Prova prática, de caráter eliminatório, para os cargos de Médico Veterinário – Clínica Veterinária e Médico Veterinário – Anestesiologia Veterinária.

A fase objetiva do concurso UFRB terá 04 horas de duração e vai acontecer nos seguintes municípios:

Cruz das Almas, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia

Ao todo serão 70 questões na fase objetiva com a seguinte estrutura:

Assistente em Administração; Técnico em Contabilidade; Técnico em Mineração: Língua Portuguesa – 15 questões; Legislação- 15 questões; Informática – 10 questões Conhecimentos Específicos – 30 questões.

Técnico em Tecnologia da Informação: Língua Portuguesa – 15 questões; Legislação – 15 questões; Raciocínio Lógico e Matemático – 10 questões; Conhecimentos Específicos – 30 questões.



Médico Veterinário – Clínica Veterinária; Médico Veterinário – Anestesiologia Veterinária: Língua Portuguesa – 15 questões; Legislação- 15 questões; Informática – 10 questões Conhecimentos Específicos – 30 questões.

Bibliotecário/Documentalista: Língua Portuguesa – 15 questões; Legislação- 15 questões; Informática – 10 questões; Conhecimentos Específicos – 30 questões.



Prova prática concurso UFRB

De acordo com o edital, na prova prática serão avaliados os conhecimentos, as habilidades na realização de procedimentos técnicos e as condutas diante do caso que deverá ser realizado pelo candidato. Esta fase será realizada em Cruz das Almas.

Vale lembrar que será apresentado um caso prático, utilizando equipamentos e ferramentas específicos.

Acesse o edital completo aqui