Educação em tempo integral atende cerca de 500 estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo

A educação em tempo integral já faz parte do dia a dia de aproximadamente 500 estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo. O investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas contempla duas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com meta para atender toda a rede pública.

Crianças e adolescentes das escolas Douglas Apratto Tenório e Rotary têm acesso às atividades no contraturno das aulas, complemento da jornada diária que acontece no Complexo Educacional e Esportivo da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Nossos estudantes recebem reforço escolar e participam de atividades esportivas, recreativas e culturais desenvolvidas por nossos monitores e educadores físicos. Além disso, nós oferecemos cinco refeições por dia”, explica Luciano Lucena, Secretário de Educação de Penedo.

Segundo o diretor da Escola Douglas Apratto Tenório, Marciel Pinheiro, a inovação gera benefícios importantes. “O tempo integral consegue conciliar o ensino regular com o ensino diversificado”, destaca o gestor da primeira unidade da Semed Penedo contemplada com a modalidade que tem mais de 80% de adesão dos pais dos estudantes.

A inclusão no sistema de tempo integral depende da autorização, por escrito, dos pais ou responsável pelo estudante, medida aprovada por Eneida Gonçalves, .

“Ele ficava muito tempo no telefone ou então querendo brincar ali na Rocheira”, explica a mãe de Gabriel, aluno do 5º ano da EMEB Douglas Apratto Tenório, sobre o que seu filho fazia no tempo ocioso, antes da inclusão no tempo integral, acrescentando que as mães de outros estudantes também aprovam o sistema que será ampliado.

“Estamos avançando com o sistema de tempo integral. As crianças fazem os seus estudos na própria escola, em um horário e no outro turno vão para o complexo da Semed, onde participam de várias atividades, além do reforço da escola, e nós vamos avançar para outras escolas do município”, afirma Ronaldo Lopes, frisando que a meta é atender todas as escolas da Prefeitura de Penedo.

Os benefícios da educação em tempo integral são diversos, entre eles: