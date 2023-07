‘Ele é muito especial’: Treinador maravilhado com o amor de Tom Hardy pelo jiu-jitsu e competição

Em 2018, o astro de cinema inglês Tom Hardy foi a um clube de boxe no oeste de Londres para bater palmas. Enquanto amarrava as luvas, a estrela do O Cavaleiro das Trevas Renasce, Veneno, e outros filmes de sucesso notaram pessoas se estrangulando com seus kimonos brancos e azuis do outro lado da sala. Hardy estrelou um filme com tema de MMA em 2011, Guerreiroentão ele sabia do que se tratava.

O técnico de Jiu-Jitsu, Carlos Santos, estava dando uma aula de grappling e Hardy decidiu tentar. No entanto, segundo Santos, o joelho de Hardy não estava saudável, e a ideia de entrar em qualquer luta agarrada no chão e correr o risco de passar semanas ou meses de muletas não era ideal para um homem que precisa de um corpo perfeito para se apresentar diante de câmeras. Santos sugeriu uma aula introdutória para ver o que eles poderiam fazer, então Hardy voltou no dia seguinte para sua primeira aula de jiu-jitsu brasileiro – e o resto é história.

“Ele nunca mais vai parar de fazer jiu-jitsu”, disse Santos ao MMA Fighting. “Jiu-jitsu está em seu sangue, em sua alma, em seu coração.”

Hardy ficou tão viciado que começou a dar aulas particulares por três horas por dia, de segunda a sexta-feira, até que a pandemia do COVID-19 forçou o fechamento de academias em todo o mundo.

Hardy diminuiu a velocidade, mas não totalmente.

“Ele é um grande campeão”, disse Santos, que treinou Hardy em um recente torneio sem kimono em Londres, vendo seu protegido conquistar uma medalha de ouro com uma taxa de finalização de 100 por cento, sua terceira vitória no campeonato. “Ele é muito especial. Ele realmente ama jiu-jitsu. É tão bom ver alguém se dedicar assim à arte.”

Faixa-preta do lendário grappler Roger Gracie, Santos disse ter instituído uma regra em sua academia de que fotos e vídeos não são permitidos quando Hardy e outros alunos famosos estão por perto, garantindo que eles possam aproveitar as aulas com privacidade.

“Ele quer curtir a arte como uma pessoa normal”, disse Santos. “Ele sempre faz aulas em grupo também. Admiro isso nele. Pessoas famosas geralmente querem aulas particulares. Ele fez isso no começo para entender a arte, mas depois pediu para participar da aula em grupo também – e continuaria treinando depois que a aula acabasse.”

Hardy estará de volta às telas grandes nos próximos meses e anos em todos os tipos de longas-metragens, incluindo destruição, Venom 3e os ciclistas. Santos disse que o ator, faixa-roxa em jiu-jitsu, deu um jeito de continuar lutando quando está fora de casa para filmar.

“O dublê dele treina jiu-jítsu por causa dele”, disse Santos aos risos. “Eles praticam juntos quando estão filmando. Às vezes mando vídeos com exercícios, mostrando o que estamos fazendo na academia.

“Estou muito feliz e honrado em treiná-lo. Tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa para trabalhar com ele. Ele realmente está expandindo a arte. Ele ama a cultura.”