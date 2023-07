‘Ele está com 100 quilos agora e está magro’: Glover Teixeira dá uma ideia da mudança de Alex Pereira para 205

De acordo com Glover Teixeira, a passagem do ex-campeão dos médios do UFC Alex Pereira para o meio-pesado não poderia ter vindo em melhor hora.

“Eu estava tipo, ‘Adoro que você vá para o meio-pesado’, porque não quero vê-lo perdendo tanto peso”, disse Teixeira aos repórteres depois de derrotar Anthony Smith em uma luta de grappling no Fight Pass Invitational de sexta-feira 4 em Las Vegas. “Você não sabe o quanto aquele cara cortou [to get to 185]. Ele pesa 100 quilos agora e é magro, provavelmente tem cerca de oito por cento de gordura corporal. Para ele cair para 185 é uma loucura.”

A primeira luta até 205 libras de Pereira acontece no UFC 291 em 29 de julho em Salt Lake City, quando ele enfrenta o ex-campeão Jan Blachowicz, que coincidentemente foi o homem que Teixeira derrotou pelo título quando era um lutador ativo em outubro de 2021 no UFC 267.

“Poatan” conquistou o ouro dos médios quando derrotou o rival de longa data Israel Adesanya na quinta rodada do UFC 281 em novembro, mas acabou sofrendo uma derrota por nocaute para Adesanya na revanche do UFC 287 em abril.

A última luta de Teixeira aconteceu em janeiro, quando ele perdeu na decisão unânime para Jamahal Hill na luta principal do UFC 283 pelo título vago dos leves. Teixeira é um mentor e treinador de Pereira e, quando questionado se gostaria de ver um de seus pupilos estrelas rebater para o time em uma eventual partida com Hill, o jogador de 43 anos disse que esperaria por isso. oportunidade se surgir, mas eles estão atualmente focados na difícil tarefa que têm pela frente.

“Com certeza, o estilo com Jamahal Hill e Alex, é perfeito para Alex”, explicou Teixeira. “Escute, Jamahal Hill é um grande lutador, e Jan é um grande lutador. Não estamos olhando além de Jan aqui assim. Estilos fazem lutas. Meu estilo era mais grappling, e Jan é um tremendo striker. Ele venceu Israel Adesanya e estava indo muito bem na trocação antes de começar a correr [for takedowns]. Jan é perigoso, bate forte.

“Mas se tudo correr como planejado e Alex conseguir superar Jan, com certeza acho que Jamahal Hill será uma luta incrível para Alex, e seria bom ver a vingança – nada contra Jamahal Hill, ele é um cara legal também, mas sim.”