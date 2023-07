Ele ganhou quase R$ 300 milhões na loteria há mais de 10 anos, mas resolveu esconder de sua família por isso

O sonho dos milhões na loteria pode acontecer com qualquer um que aposte e acerte os números. Porém, um idoso americano conseguiu a proeza de esconder a bolada da família durante 10 anos, e com um motivo plausível.

Assim, é quase impossível conseguir passar tanto tempo sem que ninguém saiba sobre a bolada. Em entrevista, ele confessou a razão pela qual não quis que ninguém soubesse. Confira na íntegra qual a razão e como ele conseguiu guardar esse segredo.

Como funciona a loteria nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, os milhões na loteria possuem algumas diferenças importantes da versão brasileira. Por exemplo, o bilhete premiado não pode sair do território americano, mesmo que o sorteio admita jogadores que não são residentes.

Isso mesmo, você pode apostar na The Lotter (loteria americana) de qualquer lugar do mundo. Os bilhetes ficam retidos em um só local, em um cofre-forte nos Estados Unidos. Para receber o valor, é preciso viajar até lá (claro, com tudo pago pela corporação).

Outra diferença importante é que nos Estados Unidos, o nome dos ganhadores é de domínio público. Ou seja, qualquer um pode ficar sabendo quem faturou os milhões na loteria, o que torna ainda mais difícil a proeza de um idoso, que conseguiu esconder durante 10 anos.

Idoso mantém segredo sobre milhões na loteria

Atualmente, o idoso de 67 anos mora na Califórnia, e ostenta um estilo de vida modesto. Há 10 anos, ele faturou nada menos do que U$55 milhões na loteria e decidiu que nenhum dos parentes deveria saber.

Quando ganhou o prêmio, seus pais já eram falecidos, e ele possuía apenas uma irmã viva, com a qual não conversava. Segundo ele, a irmã tentou “fazer coisas horríveis com seus pais, até que ele pode impedir”.

Então, ele acreditava que a irmã o faria doar metade do prêmio para a igreja, e que outros parentes só se aproximariam por conveniência e interesse. Então, a estratégia que ele adotou foi sábia, de manter um “perfil baixo”.

Segundo o idoso, ele adquiriu uma casa e um caminhão, e justificou que estaria alugando o imóvel. Assim, evitou chamar atenção e realizar gastos exorbitantes, mantendo um estilo de vida tranquilo e sem ostentação, para aproveitar a bolada.

O que fazer ao ganhar milhões na loteria?

Todo mundo sonha em um dia ganhar milhões na loteria. A cada sorteio, são milhares de brasileiros cheios de esperança no grande prêmio, e na mudança de vida que ele trará junto com a bolada.

Porém, poucas pessoas pensam no que fariam se realmente ganhassem o prêmio. Atualmente não é raro encontrar notícias sobre ganhadores que sofreram atentados após tirar a sorte grande. Por isso, separamos algumas dicas do que fazer nesse caso.

Não saia espalhando a notícia

A primeira grande dica para evitar problemas é manter a discrição. Entre o momento de ganhar o sorteio e receber de fato o prêmio, ainda correm alguns dias. Por isso, evite contar até mesmo para os familiares próximos que você faturou a bolada.

Assim, você preserva sua segurança e garante que conseguirá receber o prêmio em paz. Mesmo depois de receber, selecione muito bem para quem você conta a notícia, garantindo sua integridade enquanto não puder custear sua segurança.

Evite compras exageradas

Ainda, não adianta manter a bolada em segredo, mas começar a gastar muito em supérfluos. As pessoas ao redor podem começar a questionar, principalmente se você continuar morando no mesmo lugar.

Por isso, mantenha a discrição também nas compras, e evite ostentar por aí enquanto não tiver como garantir sua segurança. Primeiro, pense em como irá aplicar o dinheiro antes de comprar um carro novo ou renovar totalmente o guarda-roupas.

Trace um plano de investimentos

Dinheiro é bom, mas sem cuidado acaba não durando para sempre. Apesar de alguns prêmios serem muito altos, sem a devida responsabilidade ele pode evaporar em um piscar de olhos. Hoje, o poder de compra com valores milionários não permanece para a vida toda.

Portanto, pense a longo prazo e faça investimentos diversos com o dinheiro que ganhou, e sempre com responsabilidade e segurança. Não aposte em oportunidades duvidosas, e sempre que puder mantenha um profissional por perto para te aconselhar.

Cuidado com os aproveitadores

Então, se você ganhou milhões na loteria e alguém ficou sabendo, de repente aparecerão vários aproveitadores. Eles vêm de todos os lados: produtos milagrosos, serviços incríveis, empréstimos altíssimos.

Portanto, desconfie de qualquer proposta que pareça milagrosa, e sempre avalie os riscos de cada transação que fizer. Dessa maneira, você garante que seu dinheiro seja bem aproveitado, sem correr perigos desnecessários.

Pense no futuro

Por fim, mantenha sempre em mente que o dinheiro não dura para sempre. Se você não usar com sabedoria, não terá muito o que gastar em breve. Portanto, é preciso usar a inteligência e encontrar as melhores formas de fazer seu dinheiro render.

Assim, é sempre importante pensar em como você gostaria de viver sua vida fazendo uso do valor que recebeu. Mantenha sempre o olho no futuro e pense em como seu dinheiro pode começar a trabalhar sozinho.

Qual o maior prêmio de milhões na loteria?

No Brasil, o maior prêmio que o sorteio já pagou foram 289 milhões na loteria, para apenas um sortudo. O episódio aconteceu em 2019, e o ganhador levou todo o prêmio da Mega da Virada, a edição tradicional de final de ano, que acontece todo dia 31 de Dezembro.

No caso da loteria americana, o valor é muito mais alto. O recorde de pagamento foi de 2,040 bilhões, alcançando também o título de maior prêmio mundial. E acredite se quiser, essa bolada toda foi para apenas um apostador de muita sorte.

