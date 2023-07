‘Ele parecia um maldito Michael Myers’: Pros reagem a Sean Strickland espancando Abus Magomedov no UFC Vegas 76

Se Sean Strickland quer disputar o cinturão contra Israel Adesanya em setembro, sua atuação no sábado no UFC APEX pode tê-lo colocado no comando – pelo menos por enquanto.

Depois de um primeiro round competitivo que viu Strickland sofrer uma forte cutucada no olho contra o oponente do evento principal do UFC Vegas 76, Abus Magomedov, Strickland engatou a segunda marcha e atropelou Magomedov com uma saraivada de socos antes que se tornasse demais e o árbitro Mark Smith pediu uma parada para a luta.

No evento co-principal, Grant Dawson mandou uma mensagem clara para o resto da divisão dos leves com uma vitória unilateral por decisão unânime sobre Damir Ismagulov.

Confira como os outros lutadores do UFC reagiram a essas duas lutas, junto com as grandes vitórias de Michael Morales, Benoit Saint-Denis e muito mais.

