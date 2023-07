Elena Arenas, da LSU, comemora a pausa do namorado na MLB em uma postagem emocionante no Instagram

Tmundo da ginástica universitária está fervilhando de entusiasmo LSUestrela da ginástica, Elena Arenaslevou para a mídia social para comemorar a conquista notável de seu namorado em Liga Principal de Beisebol. elena21, e o namorado, ex- LSU jarro Garrett Edwards21, são inseparáveis ​​há mais de dois anos e meio, e sua história de amor acaba de atingir um novo marco.

Depois de LSU Tigres garantiu a vitória na Série Mundial Universitária mês passado, Garrett Edwards chamou a atenção de olheiros da MLB e foi elaborado na décima primeira rodada pelo Tampa Bay Rays. Os fãs ficaram emocionados ao saber que o arremessador de 1,80 metro havia assinado um lucrativo contrato de novato com os Rays, valendo uma impressionante $ 500 mil, conforme relatado por Jim Callis de Pipeline da MLB.

Elena Arenas levou para Instagram para marcar esta ocasião importante, compartilhando uma série de postagens sinceras ao lado de seu namorado. Em uma das fotos, Elena, elegantemente vestida com um vestido branco, estava orgulhosamente ao lado de Garrett, que usava sua camisa dos Rays com orgulho. A legenda dela dizia: “grato por estar ao seu lado enquanto você vive seus sonhos,” seguido pela “tão orgulhoso de você!! vamos raios!” A comovente homenagem atraiu o apoio de seus seguidores.

Um dos destaques do Instagram da Elena A postagem foi um vídeo comovente de Garrett vestindo sua camisa do Rays após assinar o contrato. A legenda dizia, “oficialmente oficial”, solidificando o início de sua jornada profissional no beisebol.

Garrett retribuiu o amor e apoio nos comentários, escrevendo, “ninguém mais que eu gostaria de ter ao meu lado! Eu te amo!” elenaresposta de “,Te amo mais!” mostrou o vínculo profundo que eles compartilham.

De comemorar a folga do namorado na MLB a mergulhar na beleza de Wyoming

Depois de sua viagem à Flórida para comemorar a conquista de Garrett, Elena foi até o cenário pitoresco de Jackson Hole, Wyoming. Ela compartilhou uma foto de tirar o fôlego de si mesma no local sereno, com a legenda “bom dia de Jackson Hole, Wyoming.”

A estrela do esporte parecia estar aproveitando ao máximo suas viagens ao visitar um mercado de agricultores locais e posar com um ramo de girassóis, capturando o momento em seu História do Instagram.

Enquanto Elena entra em seu último ano na LSUela será acompanhada por sua melhor amiga e colega sensação da ginástica, Olivia Dunne. A dupla tem sido inseparável ao longo de sua jornada universitária, encantando seus fãs com conteúdo envolvente e Instagram selfies.

Olivia Dunneuma sensação nas redes sociais e Maiô da Sports Illustrated modelo com um impressionante 11,9 milhões seguidores, está animada para continuar apoiando sua melhor amiga, elenaenquanto eles embarcam juntos em seu último ano de ginástica na faculdade.

Com o namorado de Elena, Garrett Edwardsalcançando seu MLB sonhos, e o último ano de Olivia e Elena no horizonte, esses talentosos atletas têm muito o que comemorar e esperar no mundo dos esportes. Os fãs mal podem esperar para ver os feitos incríveis que essas estrelas da ginástica universitária realizarão a seguir!