Elenco de ‘Haunted Mansion’ da Disney pula primeira grande estreia em meio a greve

A estranheza estava no ar na Disneylândia neste fim de semana, onde o estúdio seguiu em frente com a estréia de ‘Haunted Mansion’ em meio à greve do SAG … sem nenhum elenco à vista.

A estréia aconteceu no sábado no parque Anaheim – em frente ao passeio real da Mansão Assombrada, nada menos. Como dissemos, nenhuma das grandes estrelas que atuam no filme apareceu – obviamente, eles estão mostrando solidariedade ao seu sindicato, que entrou em greve na semana passada.

Em seu lugar, um bando de randos caminhou pelo tapete … incluindo um punhado de membros do elenco da Disney que estavam vestidos como fantasmas ‘HM’ e até mesmo apenas personagens regulares da Disney. Havia também alguns influenciadores lá – Holly Madison e outras pessoas adjacentes à Playboy – além de alguns Disney Imagineers e compositores/pessoas do BTS ligados ao filme também.

Os grandes nomes que estavam notavelmente ausentes … Lakeith Stanfield, Danny DeVito, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, Winona ryder, Rosario Dawson … e todos os outros membros do elenco. Uma pessoa que fez o show foi o diretor Justin Simien.

Em meio à greve do SAG-AFTRA, #Mansão Mal Assombrada o diretor Justin Simien fala sobre andar no tapete vermelho sem o elenco, bem como sobre suas preocupações com a IA pic.twitter.com/M5QvvDDXGq — The Hollywood Reporter (@THR) 16 de julho de 2023

Ele deu algumas entrevistas à imprensa e disse que se sentia “ambivalente” pelo fato de seu elenco não poder falar por si mesmo … ao mesmo tempo em que expressava apoio à causa.

Simien também se dirigiu ao chefe da Disney Bob Iger’ss comentários recentes sobre as greves em andamento – onde ele disse que as demandas dos sindicatos não eram “realistas”, enquanto lamentava o fato de que estavam prejudicando o showbiz em geral – e JS andou na linha … dizendo que ficaria feliz em fale com BI para ver onde está a lacuna entre o que ele quer e o que os atores em geral estão pedindo.

Não está claro por que Simien compareceu à estréia de ‘Haunted Mansion’. Sabemos que ele faz parte da DGA, que recentemente fechou seu próprio acordo com os chefes de estúdio e, presumivelmente … ele é obrigado a fazer esse tipo de coisa, apesar do fato de dizer que está com os atores. Christopher Nolan fez algo semelhante na estréia de ‘Oppenheimer’ no Reino Unido na semana passada.

De qualquer forma, ele fez o possível para apaziguar os dois lados, ao que parece. O cara está meio que preso entre a cruz e a espada agora… assim como uma tonelada de outros diretores pegos neste conflito.

Considerando o quão vazio este evento parecia – você deve se perguntar se outros estúdios irão descartar suas próprias estreias nos próximos meses. Muitos sucessos de bilheteria de verão já foram divulgados, mas ainda há vários filmes de grande orçamento programados para serem lançados até o final do ano.