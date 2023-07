Elon Musk destrói o Twitter com limite “temporário” de quantos tweets os usuários podem ler

EUt é um dia sombrio para Twitter hoje, talvez o mais sombrio desde Elon Musk decidiu pagar US$ 44 bilhões para comprar a plataforma. Durante a madrugada de sábado, a plataforma começou a receber relatos de que estava fora do ar para milhares de usuários. O problema era mundial e inicialmente acreditava-se que era apenas uma DDOS ataque que seria consertado em não mais que um dia. No entanto, Elon Musk ofereceu uma grande reviravolta na história que pode acabar matando a plataforma para muitos. Musk confirmou que haveria limites de leitura temporários aplicados devido aos níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema. Como resultado, milhares de usuários dizem exatamente a mesma mensagem sem conseguir ver nenhum feed ou perfil: “Limite de taxa excedido.”

Almíscar confirmou que o limite temporário seria inicialmente de 6.000 postagens que contas verificadas podem ver por dia, 600 para contas antigas não verificadas e 300 para novas contas não verificadas. Mais tarde, ele atualizou esse limite para 8.000, 800 e 400. No início, isso essencialmente forçou as pessoas que precisavam usar o Twitter como uma ferramenta para comprar um Twitter Azul inscrição. Mas muitos que fizeram isso continuam tendo o mesmo problema e nenhum cheque azul é visto em seus perfis ainda. Felizmente, esta é realmente uma crise temporária porque as pessoas que precisam disso plataforma pararam de fazer seu trabalho jornalístico de fornecer informações em tempo real para os usuários do Twitter durante um período de guerra em muitas partes do mundo.

Como posso ignorar os limites de taxa de leitura do Twitter?

Por enquanto, a única maneira de contornar esse limite é se você tiver várias contas e ultrapassar seu limite diário em todas elas. Além disso, você sempre pode pagar pelo Twitter Blue, mas isso não garante um problema resolvido. Ironicamente, o Twitter está atualmente hospedando um Twitter Spaces intitulado ‘Elon Musk está destruindo a funcionalidade do Twitter para jornalistas’. É realizado pelo jornalista e cineasta britânico-libanês, Ou Quais. Muitos jornalistas proeminentes estão fazendo grandes comentários que Elon Musk precisa ouvir, antes de qualquer pessoa. O que aconteceu hoje está prejudicando a plataforma jornalística em tempo real mais importante da história da humanidade. Você pode ouvir o Twitter Spaces direito aqui.