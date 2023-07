Elon Musk envia carta de cessar e desistir a Mark Zuckerberg sobre a criação do Threads

EUSe você der uma olhada em ambas as redes sociais, Threads é incrivelmente semelhante ao Twitter, mas não possui os trolls implacáveis ​​e possui vários sistemas de censura. Devido a essas semelhanças impressionantes, de Elon Musk a equipe jurídica exploraria naturalmente se pudessem processar meta por fazer isso. Musk alega que, ao contrário de outras plataformas de mídia social com o mesmo conceito, como BlueSky ou TRUTH Social, Tópicos realmente roubaram segredos comerciais do Twitter. A citação exata é que a Meta está envolvida em apropriação indevida sistemática, intencional e ilegal dos segredos comerciais do Twitter. A primeira jogada de Elon Musk por meio de seu advogado Alex Spiro era enviar a Meta uma carta de cessar e desistir. Especificamente em nome de X Corp dirigiu um Mark Zuckerberg ele mesmo.

Musk reconheceu a mudança twittando que não tem problemas com a concorrência, mas tem problemas com trapaças. Ele diz trapacear porque Musk também está alegando que Mark Zuckerberg roubou todos esses segredos ao contratar muitos dos funcionários que dispensou quando assumiu a empresa. Essencialmente, Elon Musk está processando Mark Zuckerberg por roubar sua propriedade intelectual. Elon também está acusando a Meta de descartar os dados do Twitter. Esta pode ser a principal razão pela qual Musk decidiu colocar esses limites no último fim de semana. Ele provavelmente estava ciente de que a Meta estava descartando os dados da plataforma e decidiu agir de acordo.

Mark Zuckerberg pode perder esse possível processo?

Temos que considerar isso Mark Zuckerberg copiou ou comprou todas as plataformas de mídia social que já existiram. Isso é coisa dele, ele é mais um daqueles monopólios de tecnologia que quer um pedaço de cada torta disponível. Se ele resolveu fazer essa jogada criando Threads, pode ter certeza que ele já tem um plano em andamento caso Elon Musk tenha enviado essa carta. Ninguém imaginava que o primeiro round dessa luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg potencialmente ocorreria no tribunal antes de ir direto para o octógono. Nas próximas semanas, estaremos acompanhando esse confronto em tempo real, seja pelo Twitter ou pelo Threads.