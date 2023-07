Elon Musk recua diante de uma enxurrada de críticas no Twitter sobre suas novas políticas

Elon Musk quer que as pessoas parem de ser tão viciadas em Twittere o bilionário continuou implementando novas regras e medidas, a maioria delas bastante polêmicas e malvistas pelos usuários.

Além da polêmica mudança de ter que pagar para ser verificado (a menos que você tenha mais de um milhão de seguidores) e das demissões em massa na empresa, agora há uma nova regra: limitar o número de tweets que um usuário pode ler por dia.

Isso foi anunciado por Elon Musk ele mesmo em seu perfil no Twitter na manhã de sábado, logo depois que os usuários acordaram e descobriram que suas contas eram limitadas.

“Para lidar com níveis extremos de coleta de dados e manipulação do sistema, aplicamos os seguintes limites de tempo”, postou o sul-africano no Twitter.

Quais são os limites diários para o número de tweets que podem ser lidos por dia por cada usuário no Twitter?

Musk teve que alterar o número final em até três vezes devido a críticas ferozes de seus usuários. Ele dividiu o número de tweets que os usuários podem ver a cada dia, dependendo se eles são verificados ou não em seu monólogo inicial.

“As contas verificadas foram inicialmente limitadas a ler 6.000 postagens por dia, depois 8.000 e, finalmente, 10.000. Contas não verificadas, 600 postagens/dia, depois 800, para cair para 1.000. Novas contas não verificadas, 300/dia, depois 400 e finalmente chegando a 500”, ele adicionou.

Muitos usuários já estão tendo problemas para usar o aplicativo como resultado das mudanças.

“Desculpe, você atingiu seu limite de taxa. Aguarde alguns segundos e tente novamente” ou “Algo deu errado. Tente recarregar” foram algumas das mensagens recebidas.

Espera-se que esta medida seja uma das mais controversas. Apesar do número de tweets, alguns usuários acharão esse volume de tweets por dia muito baixo.