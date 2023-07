Elton John testemunha em apoio a Kevin Spacey em julgamento por abuso sexual

Tcantor, compositor e pianista inglês, Elton John compareceu para depor por videoconferência em Mônaco no julgamento realizado em Londres do ator, diretor, produtor, roteirista e cantor vencedor do Oscar, Kevin Spacey63. Spacey enfrenta 12 acusações de crimes sexuais.

O agora aposentado músico e compositor britânico afirmou que Spacey participou de uma festa realizada em sua casa no início dos anos 2000, tendo levado um jato particular para a festa. Elton também confessou que Spacey comprou um Mini Cooper na mesma festa, onde pernoitou.

O cantor e compositor testemunhou a defesa. Spacey sempre se declarou inocente por eventos que supostamente ocorreram entre 2001 e 2013.

O julgamento começou em 28 de junho

Assim que o julgamento começou, o ator foi rotulado de “predador sexual”. De acordo com a representação legal de uma das supostas vítimas, que supostamente dirigia o carro que levou Kevin ao EltonEm casa, o ator, vencedor de dois Oscars, quase o fez “sair da estrada” naquele dia depois de ter agarrado “dolorosamente” sua virilha.

Várias pessoas famosas testemunharam nos processos judiciais, sendo duas delas Chris Lemmona filha do condecorado Jack Lemmon e, Robert Sean Leonard.

“Já fui a muitas festas com ele. Nunca presenciei nenhum comportamento impróprio nos 30 anos que estou com ele”, disse a filha do ator estrela de ‘O Apartamento’.

O ator de ‘Sociedade dos Poetas Mortos’ revelou que Spacey contribui para o apoio de atores idosos sem promovê-lo ou com qualquer propósito: “Ele não anuncia sua paixão. Ele apenas faz isso.