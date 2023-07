Em julho, Bolsa Família tem queda no número de usuários

Nesta terça-feira (18), o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome inicia mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. Dados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo revelam que neste mês há uma previsão de queda tanto no número de usuários atendidos, como também no valor médio dos pagamentos do benefício.

Segundo o jornal, em julho o Ministério paga o Bolsa Família para algo em torno de 20,9 milhões de pessoas. O número é notadamente menor do que os 21,2 milhões que foram registrados em junho, quando o último pagamento foi feito. A queda ocorre em um contexto de pente-fino, que segue sendo realizado pelo Governo Federal para combater supostas fraudes.

O atual Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) assumiu o cargo prometendo acabar com as inconsistências. De acordo com ele, várias pessoas teriam sido inseridas de maneira indistinta no decorrer do ano passado, enquanto alguns outros cidadãos que realmente precisam do dinheiro tinham ficado de fora.

Mesmo com a queda no número total de usuários, o Bolsa Família segue atendendo mais de 20 milhões de pessoas, o que ainda indica um patamar muito mais elevado do que o registrado na primeira fase do programa, quando o dinheiro era liberado para pouco mais de 14 milhões de cidadãos por mês.

Queda no valor médio

Além da queda na quantidade de usuários, em julho também há o registro de uma redução na média de pagamentos do programa social. A previsão é que os usuários recebam uma média de R$ 684,17 por família. Em junho, este patamar foi de R$ 705,40, e tinha sido o maior da história já pago por um governo para um programa social permanente de transferência de renda.

Embora o Ministério do Desenvolvimento Social ainda não tenha se manifestado oficialmente, esta redução no valor médio pode estar ligada ao processo de aparelhamento das informações do Cadúnico com os dados do CNIS. Tal prática está sendo realizada desde os pagamentos de junho do Bolsa Família.



Você também pode gostar:

Quando o Governo Federal percebe que existe uma inconsistência entre estes dados, há uma mudança na avaliação do usuário. Em alguns casos, ele pode até mesmo perder 50% do valor do Bolsa Família. Tal movimentação pode ter feito com que a média de liberações do programa tenha sido reduzida em julho.

Bolsa Família em julho

De resto, todas as principais regras do programa Bolsa Família seguem as mesmas. Assim como nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando poderá receber o seu saldo. Nesta terça-feira (18), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o NIS final 1. Confira as demais datas:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

Em julho, o Governo Federal também deverá seguir com os repasses dos adicionais para determinados grupos do programa social. Veja abaixo quais são eles e quem poderá receber cada um:

Adicional de R$ 150 por filhos com idade entre zero e seis anos;

Adicional de R$ 50 por crianças com idade entre sete e 12 anos;

Adicional de R$ 50 por jovens e adolescentes com idade entre 13 e 18 anos incompletos;

Adicional de R$ 50 por famílias com mulheres gestantes;

Adicional de R$ 50 por famílias com mulheres lactantes.

Não é preciso realizar nenhum tipo de solicitação para receber o adicional. Os depósitos são automáticos.