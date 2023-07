Em meio à greve de roteiristas e atores, Hollywood quer especialistas em Inteligência Artificial

Fou algumas semanas agora, a greve dos atores e roteiristas em hollywood colocou a indústria em xeque. São semanas de protestos e reivindicações de uma guilda que se sente atacada, entre outras coisas, pela tecnologia de Inteligência Artificial. É uma batalha centrada em uma única pessoa e uma única ferramenta que certamente será comentada, pois o resultado é incerto.

Em 25 de julho, o famoso ator Bryan Cranston (‘Breaking Bad’) fez um discurso na Times Square, durante um piquete de atores, e se dirigiu diretamente Bob Igero CEO da Disney: “Temos uma mensagem para o Sr. Iger. Sabemos que você vê as coisas de maneira diferente, não esperamos que você entenda quem somos. Mas pedimos que ele nos ouça e até nos ouça quando dissermos a ele que ele não é vamos pegar nossos empregos e entregá-los aos robôs.”

A indústria cinematográfica contra Bob Iger

É praticamente uma guerra entre Bob Iger e todo o setor de atores e roteiristas de Hollywood, o coletivo SAG-AFTRA. Entre suas reivindicações estão melhores salários, distribuição mais justa de lucros e incertezas sobre o avanço da Inteligência Artificial, que pode tirar seus empregos. No entanto, o empregador disse categoricamente que “ninguém impedirá o avanço tecnológico”. E que as alegações “não eram realistas”.

Mas a surpresa veio com informações do Hollywood Reporter, que descobriu que as grandes empresas de cinema estão procurando contratar especialistas em IA. A Disney, por exemplo, quer pessoas para sua equipe de Imagineering com um perfil claro, com “a ambição de ultrapassar os limites do que as ferramentas de IA podem criar e entender a diferença entre a voz dos dados e a voz de um designer ou artista”.

Ofertas de emprego dos Majors

Eles estão procurando uma pessoa para trabalhar “com estúdios, universidades, organizações e desenvolvedores terceirizados para avaliar, adotar e integrar o que há de mais recente em IA generativa”. Em termos de salário, eles estão oferecendo $ 180.000 por ano, mais possíveis bônus e compensações.

Netflixenquanto isso, também está procurando pessoas com experiência em IA, como um gerente de produto de IA, com um salário de US$ 900.000 por ano.