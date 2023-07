EMBRAER oferece BOLSA DE R$5MIL para Estudantes! Inscrições ABERTAS!

A indústria aeronáutica é um setor altamente competitivo e tecnologicamente avançado, e a Embraer, uma das principais fabricantes de aeronaves comerciais do mundo, reconhece a importância de atrair e desenvolver talentos na área.

Com o objetivo de acelerar a carreira de engenheiros e engenheiras interessados no setor aeroespacial, a Embraer abriu inscrições para a 32ª Turma do Programa de Especialização em Engenharia (PEE), em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O Programa de Especialização em Engenharia (PEE)

O PEE é um mestrado profissional oferecido pela Embraer em parceria com o ITA, e busca capacitar engenheiros e engenheiras em conhecimentos específicos do setor aeroespacial. O programa oferece 45 vagas para candidatos de todo o Brasil, com aulas que serão ministradas em São José dos Campos, cidade que abriga a sede da empresa.

Uma das vantagens do programa é que os aprovados receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 5.000, com possibilidade de reajuste de 20% a partir do segundo ano. Além disso, ao final do curso, há a chance de ser contratado pela própria Embraer.

Pré-requisitos e Conteúdo do Programa

Para se candidatar ao programa, é necessário ter graduação entre 2021 e 2023 em cursos de engenharia como aeronáutica ou aeroespacial, ambiental, automobilística, civil, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, energia, física, manufatura, manutenção, materiais, mecânica, mecatrônica, metalúrgica, minas, naval, nuclear, petróleo, produção, química, robótica, sistemas, softwares, telecomunicações e transporte. Além disso, é exigido um nível avançado de inglês.

Durante o programa, os selecionados terão a oportunidade de participar de cursos e atividades de capacitação nas áreas de Engenharia de Desenvolvimento do Produto e Processos da Embraer. Além disso, serão especializados em fundamentos e projetos aeronáuticos, com enfoque em temas como Indústria 4.0, Inteligência Artificial, Robótica e Prototipação de Projetos.

Inscrições e Início das Aulas

As inscrições para a 32ª Turma do PEE podem ser feitas até o dia 3 de setembro, por meio do site oficial da Embraer. As aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2024.

Resultados do Programa

Desde a sua criação em 2001, mais de 1.670 profissionais provenientes de 105 universidades de 20 estados brasileiros já passaram pelo programa. A média de contratação dos participantes pela Embraer é de 96%, o que demonstra o reconhecimento da qualidade e relevância do PEE no mercado de trabalho.



A Importância da Qualificação Profissional na Indústria Aeronáutica

A Embraer reconhece que o investimento em qualificação profissional é um diferencial competitivo em um setor intensivo em capital intelectual. A empresa acredita que o PEE desempenha um papel central na formação de talentos em tecnologias estratégicas para o país, consolidando-se como uma referência na geração e disseminação de conhecimento em engenharia aeroespacial.

A Competição por Talentos na Indústria Aeronáutica

A retenção de talentos estratégicos na área aeroespacial tem sido um desafio para a Embraer, principalmente após a desistência da Boeing em adquirir 80% da divisão comercial da empresa. A gigante americana tem avançado sobre os talentos da brasileira e de outras companhias do setor, contratando profissionais experientes e de destaque.

A Boeing já contratou mais de 200 profissionais no Brasil desde o ano passado, incluindo uma centena de ex-funcionários da Embraer. A empresa americana possui quase cem vagas em aberto em São José dos Campos, cidade conhecida como berço do setor aeroespacial e de defesa do país.

Inicialmente, a Boeing focou na contratação de engenheiros de nível sênior, que possuem anos de experiência e conhecimentos estratégicos em projetos como o caça Gripen. No entanto, nos últimos meses, a busca por talentos se expandiu para profissionais em diferentes estágios de carreira.

Diante dessas contratações, a Embraer notificou a Boeing nos Estados Unidos, alegando que a empresa americana se aproveitou do acordo frustrado entre as duas companhias para acessar indevidamente informações confidenciais e contratar profissionais. A Boeing nega as acusações e afirma que a notificação da Embraer não possui fundamentos.

Conclusão

A Embraer, reconhecendo a importância da qualificação profissional na indústria aeronáutica, oferece o Programa de Especialização em Engenharia (PEE) em parceria com o ITA. O programa busca acelerar a carreira de engenheiros e engenheiras interessados no setor aeroespacial, oferecendo bolsa-auxílio mensal, cursos de capacitação e a possibilidade de contratação pela própria Embraer.

As inscrições para a 32ª Turma do PEE estão abertas e as aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2024. A Embraer reafirma seu compromisso em formar e desenvolver talentos na indústria aeroespacial, contribuindo para o avanço tecnológico e competitividade do setor.