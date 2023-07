Emily Ratajkowski vai à festa com um vestido transparente

Ssupermodelo Emily Ratajkowski encantou fãs e espectadores com sua escolha de vestido para a última festa em que esteve presente.

A modelo de 32 anos estava comemorando o 4 de julho participando de uma festa nos Hamptons. Ela optou por usar um vestido transparente enquanto usava uma tanga e um vídeo foi compartilhado dela mexendo no vestido, para o deleite de seus fãs.

Havia muitas outras pessoas famosas na festa para ver Ratajkowskitravessuras, como Kim Kardashian e sua irmã Kendall Jennerassim como Justin e Hailey Bieber.

Também não é a primeira vez nesta semana que suas roupas levam a reportagens, já que ela foi vista na cidade de Nova York sem sutiã e exibindo sua calcinha em um maxidress semitransparente. Ela também postou recentemente uma selfie sem sutiã em uma camiseta curta.

O beijo com Harry Styles

No início de 2023, ela ganhou as manchetes depois que foi vista beijando uma estrela pop inglesa Estilos de Harry no Japão após um de seus shows. Ela então falou sobre isso em entrevista à Vogue Espanha.

“É muito bizarro ter certas experiências e depois ter o mundo inteiro sabendo e comentando sobre elas.

“Sou apenas uma pessoa que saiu de um relacionamento de três anos (músico Jeff Magid) a quatro anos (ex-marido Sebastian Bear-McClard)”

A mãe de um filho continuou: “Então esta é a primeira vez em muito tempo que estou em um estágio de namoro.

“O interesse que existe nessa área em particular é muito estranho.”

Ela fechou: “Não que eu esteja surpresa, mas é uma pequena fatia da minha vida.”

Um dos supostos problemas com a ex de Styles Olivia Wildeela disse: “É assim que é. Apenas uma questão infeliz.”