EMIVE está com MAIS DE 50 VAGAS ABERTAS; Veja!

Confira quais são os cargos disponíveis e como enviar o seu currículo!

A EMIVE, empresa que é uma das maiores no setor de segurança eletrônica do país, com 30 anos de mercado, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos em aberto:

Analista Administrativo – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Administrativo – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Analista de melhoria contínua – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Pré-Vendas – – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Aprendiz – Belo Horizonte – MG – Aprendiz;

Assistente de Atendimento ao Cliente – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Contratos – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Recursos Humanos – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente Fiscal I – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Cobrança – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Faturamento – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar Técnico – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Coordenador Técnico – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Desenvolvedor Pleno – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Designer Gráfico Sênior – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Executivo de Vendas – Balneário Camboriú – SC e São Paulo – SP- Pessoa jurídica;

Executivo de Vendas – Campo Grande – MS – Pessoa jurídica;

Instalador – Conceição do Mato Dentro – MG – Efetivo;

Instalador – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Recepcionista de Monitoramento – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Redator – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Supervisor Técnico – Aracaju – SE – Efetivo.

Mais sobre a EMIVE

Sobre a EMIVE, podemos frisar que, com foco em tecnologia de última geração e excelência no atendimento, a EMIVE é reconhecida no mercado nacional pela eficácia e qualidade de seus produtos e serviços, figurando hoje como a maior empresa do segmento na América Latina.

Sua atuação tem como ponto focal três momentos de ação distintos, que definem a atuação junto aos seus clientes: inibir, detectar e agir.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da EMIVE já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar ligado (a) nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!