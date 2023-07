Empresa conhecida pelos brasileiros enfrenta crise financeira e fecha 88 lojas; Veja qual

A rede varejista brasileira Marisa informou nesta segunda-feira (17) que o seu plano de reestruturação financeira está concluído. Com isso, a rede teve um total de 88 lojas fechadas. De acordo com a empresa, R$ 44,5 milhões foram investidos para o fechamento dessas unidades.

A Marisa está focando seus esforços em tentar recuperar sua capacidade de gerar caixa. Isso significa que a empresa precisa voltar a ser rentável, assim como ter dinheiro disponível para investimentos e para operar corretamente.

“A Marisa Lojas S.A (…) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a conclusão, dentro do prazo previsto, das principais e mais desafiadoras ações desenhadas dentro plano de otimização operacional da companhia”, informou a rede de varejo.

Inicialmente, o plano de reestruturação da Marisa previa o fechamento de 92 lojas ao redor do Brasil. No entanto, nesta segunda-feira (17), a empresa informou que optou por um fechamento de menos unidades. Segundo a empresa, essa decisão foi feita “visando a preservação de pontos em que foram identificadas melhorias e que deverão resultar em maior eficiência operacional”.

Além disso, a Marisa informou que, com o fechamento de menos lojas, o custo da operação também diminuiu. Sendo assim, o valor de R$ 44,5 milhões para o fechamento das 88 unidades ficou 16% abaixo do que o valor previsto inicialmente, para o fechamento de 92 unidades.

Potencial de lucro da Marisa

Com o fechamento das 88 unidades, a rede de varejo Marisa projeta um potencial de captura de Ebtida de cerca de 40 milhões em 2023. Já para 2024, esse potencial é estimado em 60 milhões ao ano. Ebtida se trata dos lucros obtidos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.



Você também pode gostar:

“Para o parque [número de lojas] atualizado de 246 unidades, que mantêm a presença da companhia em todos os estados da federação, o foco estará em maximizar a produtividade e resultado operacional, com suporte do braço digital e inovações no modelo operacional”, afirmou a empresa Marisa.

Além disso, segundo a Marisa, a primeira parte do processo de redução de despesas de vendas (gerais e administrativas) foi concluída. Desta maneira, uma geração extra de caixa de R$ 35 milhões ao ano foi viabilizada.

“Ao longo do segundo semestre serão otimizados os serviços de terceiros e outras despesas, o que deverá gerar uma economia adicional de pelo menos R$ 10 milhões por ano”, informou a rede varejista.

Porquê as lojas foram fechadas?

A Marisa vem sofrendo uma crise financeira há mais de dez anos, o que vem impactando em seus resultados. Sendo assim, o fechamento dessas 88 unidades não é a primeira tentativa da empresa de se reerguer.

Para se ter uma ideia, apenas em 2023 a Marisa sofreu com a renúncia de cinco executivos de grande importância na empresa. Além disso, a rede teve que contratar assessores externos, e anunciar a emissão de debêntures e a venda de direitos creditórios.

A Marisa também já vinha há algum tempo se esforçando para renegociar prazos e dívidas com fornecedores, credores e proprietários de imóveis. Inclusive, a empresa teve que reduzir seus investimentos em estoques de produtos, e cortar suas despesas operacionais.

A crise na Marisa ocorre pois a empresa, na tentativa de manter os preços mais baixos,deixou de inovar. Com isso, a rede sofreu com a redução na qualidade dos produtos, assim como a perda do poder de compra do público que é cliente da loja.