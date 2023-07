Empresas de Telefonia podem começar COBRAR PELO USO DO WHATSAPP!

A realidade do whatsapp gratuito pode estar em perigo, com empresas de telecomunicações, como a Vivo, debatendo a possibilidade de cobrar pelo uso do aplicativo.

A Situação Atual

Christian Gebara, presidente da Vivo, recentemente defendeu o conceito de “fair share” ou “partilha justa”. Ele argumenta que algumas empresas, incluindo o whatsapp, representam mais da metade do tráfego de dados nas redes, levantando a questão de como essas empresas devem contribuir para o investimento em infraestrutura.

O Impacto do Tráfego de Dados

Estudos indicam um aumento significativo no uso de dados, com um aumento previsto de 26% no tráfego de dados este ano. O whatsapp é um dos principais contribuintes para esse aumento, levando a Vivo a reconsiderar sua oferta de acesso ilimitado (zero-rating) ao aplicativo.

Empresas Geradoras de Tráfego

“Hoje só temos zero-rating com o whatsapp. Ele começou gratuito quando era só de troca de mensagens. Mas hoje já é de fotos e vídeos, e é um dos que impacta o aumento dos dados na nossa rede. Então, sim, estamos discutindo o fair share e se esse app deveria ou não estar incluído em nossos pacotes. Mas não tem nenhuma decisão tomada”, disse Gebara.

Além do whatsapp, outras empresas como Google, Netflix, Amazon, Apple e TikTok são grandes geradoras de tráfego.

A Posição Global das Operadoras Móveis

O Grupo Telefónica, proprietário da Vivo, tem liderado a demanda por contribuições das grandes empresas de tecnologia para as redes. Este assunto se tornou uma das prioridades da GSMA, a associação global das operadoras móveis.



Você também pode gostar:

A Conexis Brasil Digital, que representa as operadoras brasileiras, também se pronunciou sobre o assunto em junho. A Anatel, a agência reguladora de telecomunicações do Brasil, também está analisando a situação e lançou uma consulta pública no primeiro semestre para recolher opiniões.

O Futuro do Whatsapp

Embora ainda não tenha sido tomada uma decisão final sobre o futuro do whatsapp, a discussão em torno do “fair share” sugere que as operadoras estão considerando seriamente a possibilidade de cobrar pelo uso do aplicativo.

O Que Isso Significa para os Usuários

Para os usuários, a possibilidade de serem cobrados pelo uso do whatsapp pode ter um impacto significativo. O aplicativo se tornou uma parte essencial da comunicação diária para muitos, e a perspectiva de ter que pagar pelo seu uso pode levar a um reajuste nas práticas de consumo de dados.

Embora a discussão sobre a cobrança pelo uso do whatsapp ainda esteja em andamento, é claro que a questão do “fair share” é uma consideração importante para as operadoras. Como as empresas de tecnologia, como o whatsapp, continuarão a contribuir para o investimento em infraestrutura de redes é uma questão que permanece em aberto.

Por que essa questão está surgindo agora?

As operadoras de telefonia estão considerando iniciar a cobrança de excedentes pelo uso do WhatsApp e Telegram, argumentando que precisam de fundos adicionais para cobrir o aumento do tráfego. Atualmente, esses aplicativos são ilimitados nos planos móveis da Vivo por exemplo, mas isso pode mudar em breve.

A opinião da Procon-SP

O jurista e ex-presidente do Procon-SP, Fernando Capez, compartilha a opinião de Tannuri. Ele afirma que “com relação aos contratos em andamento, não pode haver qualquer tipo de revisão ou alteração, sob pena de incorrer em publicidade enganosa”. Caso as operadoras decidam mudar os termos dos contratos, elas devem informar os clientes sobre as mudanças.

Os especialistas do Procon São Paulo afirmam que é preciso esperar a formalização de qualquer mudança por parte das operadoras antes de avaliar a situação. Eles analisarão o contrato, a oferta e a publicidade no momento da assinatura ou aquisição do produto ou serviço para entender as condições para o uso dos aplicativos e como isso foi informado ao consumidor.