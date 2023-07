EMS abre 138 vagas de emprego em todo o país

A EMS, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas e regiões do país. Com uma história de mais de 55 anos no mercado, a companhia é reconhecida por sua excelência na produção e distribuição de medicamentos de qualidade. A empresa está em constante crescimento e busca profissionais talentosos e comprometidos para integrarem sua equipe.

EMS abre vagas de emprego pelo país

A companhia se preocupa em oferecer um ambiente de trabalho motivador e benefícios que valorizem seus colaboradores. Além de uma remuneração competitiva, os funcionários têm acesso a um plano de saúde abrangente, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e programas de desenvolvimento profissional.

A empresa também investe em iniciativas de bem-estar, como programas de ginástica laboral e parcerias com academias. Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Recursos Humanos;







Assistente de Logística;







Farmacêutico Responsável Técnico;







Analista de Qualidade;







Especialista em Marketing Digital;







Técnico em Segurança do Trabalho;







Assistente Administrativo;







Supervisor de Produção;







Gerente de Vendas;







Analista Financeiro;







Engenheiro de Processos;







Estagiário de Farmácia;







Auxiliar de Produção;







Coordenador de Qualidade.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas da EMS, acesse o portal 123empregos, um parceiro da empresa no processo seletivo. No portal, você poderá encontrar todas as vagas abertas pela companhia e enviar seu currículo diretamente para a empresa. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios e destacar suas habilidades e experiências relevantes.



Sobre a empresa

Fundada em 1964, a companhia é a maior empresa farmacêutica brasileira no mercado de genéricos e líder de prescrição médica. Com mais de 3.000 colaboradores, a empresa possui uma ampla linha de produtos que abrange diversas áreas terapêuticas, incluindo medicamentos de marca, genéricos, OTC (medicamentos isentos de prescrição) e produtos hospitalares.

A EMS investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras e acessíveis à população. A empresa possui uma das maiores plantas farmacêuticas da América Latina, localizada em Hortolândia, São Paulo, que segue os mais rigorosos padrões de qualidade e sustentabilidade.

