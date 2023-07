EMS tem 126 vagas de emprego abertas pelo país

A EMS, empresa farmacêutica líder no mercado nacional e reconhecida internacionalmente, acaba de anunciar uma série de novas vagas de emprego em diferentes áreas e regiões do país. Com uma sólida reputação no setor e um compromisso contínuo com a excelência, a empresa está em busca de profissionais talentosos e dedicados para integrar sua equipe. As vagas oferecem benefícios atrativos e oportunidades de crescimento profissional.

EMS abre vagas de emprego em todo o Brasil

A companhia é conhecida por valorizar seus colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho estimulante e incentivador. Além de um salário competitivo, a empresa oferece uma série de benefícios, incluindo:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e dependentes;







Programa de incentivo à educação e desenvolvimento profissional;







Oportunidades de treinamento e capacitação;







Ambiente de trabalho seguro e saudável;







Políticas de igualdade e diversidade;







Programas de qualidade de vida e bem-estar;







Possibilidade de crescimento na carreira.

A EMS está divulgando diversas vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas, contemplando profissionais com variados níveis de experiência e formação. Confira abaixo algumas das oportunidades em destaque:

Gerente de Produção – São Paulo/SP;







Analista de Controle de Qualidade – Rio de Janeiro/RJ;







Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento – Hortolândia/SP;







Farmacêutico Responsável Técnico – Brasília/DF;







Especialista em Logística – Campinas/SP;







Técnico em Manutenção Industrial – São Bernardo do Campo/SP;







Representante de Vendas – Belo Horizonte/MG;







Analista Financeiro – Salvador/BA;







Estagiário de Recursos Humanos – Itapevi/SP;







Operador de Máquinas – Anápolis/GO;







Engenheiro de Processos – Jaguariúna/SP;







Coordenador de Marketing – Curitiba/PR;







Analista de Sistemas – Porto Alegre/RS;







Auxiliar Administrativo – Fortaleza/CE.

Veja também: Globo abre 43 vagas de emprego em áreas diversas

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na EMS, os interessados devem acessar o portal de empregos 123empregos. No site, será possível visualizar todas as oportunidades em aberto, bem como os requisitos específicos para cada cargo. O candidato poderá se inscrever diretamente para a vaga de seu interesse, seguindo as orientações fornecidas pelo portal.

A companhia valoriza a diversidade e a igualdade de oportunidades, por isso, todos os candidatos qualificados serão considerados, independentemente de raça, gênero, idade, religião, orientação sexual ou deficiência.

Sobre a empresa

Fundada em 1964, a EMS é a maior empresa farmacêutica do Brasil e está entre os principais players do setor na América Latina. Com sede em Hortolândia, São Paulo, a empresa se destaca pela sua capacidade inovadora e investimentos em pesquisa e desenvolvimento.



Você também pode gostar:

A companhia possui um amplo portfólio de medicamentos e está presente em diversos segmentos da saúde, incluindo medicamentos de referência e genéricos, produtos para saúde feminina e infantil, além de atuar em áreas como dermatologia, neurologia e cardiologia.

Com uma trajetória de sucesso e crescimento contínuo, a EMS tem um papel fundamental na saúde pública do Brasil, contribuindo para o acesso à medicina de qualidade e comprometendo-se com o bem-estar da população.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.