Encontro secreto de Vinícius com jogadora de vôlei e estrela do OnlyFans

Vinícius Júnior está passando seus últimos dias de férias antes de retornar à Espanha para começar o treinamento de pré-temporada com Real Madrid em Valdebebas. Mas nas últimas horas o atacante ganhou as manchetes nas redes sociais após ser vinculado a um famoso OnlyFans craque e ex-jogador de vôlei.

Por meio de suas redes sociais, ele compartilhou com seus seguidores uma fotografia no camarim de um hotel de luxo em São Paulo. Na imagem ele aparece encostado em um guarda-roupa enquanto tira uma foto sua no espelho, o que tem chamado a atenção de seus seguidores.

O que gerou polêmica é que chave alves, a estrela do OnlyFans, também postou algumas fotos em suas redes sociais no mesmo quarto de hotel em São Paulo nas últimas horas. A semelhança do local chamou a atenção de muitos usuários, que rapidamente começaram a especular sobre um possível romance entre os dois. A influencer é muito famosa no Brasil e está solteira desde que se separou do ex-companheiro, Gustavo.

Neymar queria sexo a três com ela e a irmã

chave alves ganhou as manchetes alguns meses atrás porque ela deixou o vôlei profissional para se tornar um modelo para a plataforma adulta OnlyFans. A brasileira admitiu na época que estava ganhando muito mais graças a esse novo emprego. “Querendo ou não, as plataformas virtuais são hoje a minha maior renda. Ganho cerca de 50 vezes mais com elas do que com o vôlei. E mais no OnlyFans, porque o preço mensal é fixo”, disse.

Ela ficou famosa por ter recebido uma proposta de Neymar Jr, jogador do Paris Saint-Germain, sobre um trio com ela e sua irmã, que causou bastante rebuliço. A própria Key Alves reconheceu isso durante uma conversa no reality show ‘Big Brother’, do qual participou.