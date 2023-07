Energisa anuncia mais de 100 vagas para vários estados do Brasil

A Energisa anuncia processo seletivo com 133 vagas para vários estados do Brasil. As oportunidades serão divididas para: São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Tocantins, Rondônia e Acre

As oportunidades são para alunos do ensino técnico e ensino superior. Os interessados nas vagas Energisa poderão inscrever através do link fornecido pela empresa. As etapas do processo seletivo incluem inscrições, testes, painel com os gestores e assinatura do contrato de estágio.

Vagas Energisa

São 133 vagas para estudante das áreas administrativa, comercial, comunicação, engenharia, gestão de pessoas, jurídica, operações, planejamento orçamentário, ouvidoria, suprimentos, logística, serviços comerciais e tecnologia da informação.

Confira as cidades de acordo com o estado:

São Paulo: Presidente Prudente, Catanduva;

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro;

Sergipe: Aracaju;

Mato Grosso: Sinop, Cuiabá;

Mato Grosso do Sul: Campo Grande;

Minas Gerais: Cataguases, Uberlândia;

Ceará: Eusébio;

Paraíba: Guarabira, João Pessoa, Sousa, Patos;

Tocantins: Placas;

Rondônia: Porto Velho;

Acre: Rio Branco

Requisitos Energisa

Os estudantes de ensino superior, para participar do concurso, precisam estar cursando a partir do 4º semestre, com no máximo um ano para se formar, ter disponibilidade para estagiar no período da manhã ou tarde e possuir conhecimentos básicos no Pacote Office (Excel, Word, PowerPoint).



Os alunos de ensino técnico precisam seguir requisitos similares aos do ensino superior, além da necessidade de conclusão da parte teórica do curso.

Além de desenvolvimento de carreira e mentoria, os aprovados ainda receberão participação em projetos, bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, seguro de vida e uma visão sistêmica do negócio.

Outros processos seletivos

O concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está chegando ao fim. Ao todo são 7.548 vagas para nível médio.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de julho de 2023, no endereço eletrônico da banca organizadora IBFC, mediante taxa de inscrição no valor de R$ 42,20.

Vagas concurso do IBGE

Como mencionado, são 7.548 vagas divididas da seguinte forma:

Função Vagas Salário Agente de Pesquisas e Mapeamento 6.742 R$ 1.387,50 + benefícios Supervisor de Coleta e Qualidade 806 R$ 3.100,00 + benefícios

O tempo de contrato é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Casa. Vale lembrar que além da remuneração, o aprovado ainda em direito ao auxílio alimentação de R$ 658.

Provas IBGE

As provas serão aplicadas no dia 17 de setembro de 2023 nestes horários:

Turno da manhã (das 9h às 12h30): Supervisor de Coleta e Qualidade; e

Turno da tarde (das 15h às 18h30): Agente de Pesquisas e Mapeamento.

As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Matemática e Raciocínio Lógico: 15 questões;

Ética no Serviço Público: 5 questões; e

Geografia: 20 questões.

Atribuições concurso do IBGE

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-estabelecido;

Entregar e(ou) transmitir ao seu superior os questionários preenchidos ou enviados por meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e segundo normas técnicas;

Dar suporte à realização e(ou) à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas de natureza estatística, identificando, quando necessário, as alterações da divisão político-administrativa;

Coletar feições cartográficas ou temáticas do território, próprios dos levantamentos geográficos necessários à realização das pesquisas de natureza estatística, utilizando processos analógicos ou digitais disponibilizados; coletar nomes geográficos e elementos afins necessários aos levantamentos cartográficos e à realização das pesquisas de natureza estatística;

Para supervisor de coleta e qualidade as atribuições são:

Organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho;

Gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos;

Acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação;

Controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, de elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento;

Organizar e coordenar atividades, interagindo de maneira construtiva com as equipes executoras;

Visitar unidades de coleta de qualquer natureza.

Acesse aqui os editais completos