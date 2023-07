O programa Bolsa Família, importante iniciativa do governo brasileiro, passa regularmente por um pente-fino de cadastros para garantir sua eficiência e a correta destinação dos recursos. Nesse processo, diversas famílias têm sido desligadas do programa devido ao descumprimento de regras estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

579 famílias podem perder o benefício: entenda as razões do cancelamento do Bolsa Família

De forma geral, uma das razões que pode resultar no cancelamento do Bolsa Família é a falta de movimentação ou saque do benefício. Visto que quando os beneficiários deixam de acessar o valor depositado em suas contas do Caixa Tem por um período superior a 90 dias, isso pode levar ao desligamento do programa.

Desatualização cadastral

Além disso, a desatualização cadastral é outro fator que pode levar ao cancelamento do Bolsa Família. De acordo com as regras estabelecidas, é obrigatório atualizar os dados cadastrais a cada dois anos ou sempre que houver mudança na composição familiar, como alterações de endereço, nascimento, morte ou efetivação de emprego. Desse modo, o não cumprimento dessa obrigação pode resultar na exclusão do programa.

Prestação de informações incorretas

O fornecimento de informações incorretas no momento do cadastro também pode levar ao cancelamento do Bolsa Família. Isso porque caso seja identificado que os dados informados são inverídicos ou foram prestados de má fé, o grupo familiar é automaticamente desligado. Para identificar inconsistências, é realizado o cruzamento de dados do Cadastro Único com outras bases governamentais.

Renda acima da declarada

De forma geral, o Bolsa Família é direcionado para famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda per capita de até R$ 218 mensais. Dessa forma, caso seja constatado que a renda familiar está acima do valor declarado, isso pode levar ao cancelamento do benefício. Contudo, é importante ressaltar que o programa visa auxiliar aqueles que mais necessitam, e o descumprimento desta condição pode acarretar na perda do benefício.

Consequências do cancelamento do Bolsa Família



Você também pode gostar:

Em suma, além do desligamento do Bolsa Família, famílias que são excluídas do programa também podem perder o acesso a outros programas sociais vinculados ao Cadastro Único.

Isso ocorre porque a atualização cadastral é fundamental para garantir a participação em diversas iniciativas sociais e auxílios governamentais.

Além disso, o cancelamento do Bolsa Família representa um impacto financeiro significativo para as famílias afetadas. Visto que o benefício, que é no mínimo de R$ 600 mensais, representa uma fonte importante de subsistência para muitas famílias de baixa renda. Assim sendo, com a perda desse auxílio, essas famílias podem enfrentar dificuldades adicionais para suprir suas necessidades básicas.

Caso de Natal: 579 notificações foram emitidas aos beneficiários do Bolsa Família

Na cidade de Natal, situada no estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social divulgou um comunicado alertando sobre o risco de cancelamento do Bolsa Família para 579 famílias devido à falta de movimentação do benefício. Desse modo, para verificar se o benefício está na lista de possíveis cancelamentos, é possível seguir os passos abaixo:

Baixe o aplicativo Natal Digital disponível na Google Play Store ou Apple Store.

Abra o aplicativo e clique no ícone “Guia de Serviços”.

Em seguida, selecione “Cadastro Único“.

Por último, clique em “Consulta de Benefício Bolsa Família”.

Mantenha seus dados atualizados e evite perder o benefício

Certamente, o pente-fino nos cadastros do Bolsa Família é essencial para assegurar que os recursos cheguem efetivamente às famílias que mais precisam.

Visto que o cancelamento do benefício ocorre quando há descumprimento das regras estabelecidas, como falta de movimentação, desatualização cadastral, prestação de informações incorretas ou renda acima da declarada. No entanto, é importante que os beneficiários estejam atentos às condições estabelecidas e realizem a devida atualização cadastral para evitar o desligamento do programa.