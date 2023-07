Entre as diversas obrigatoriedades destinadas aos cidadãos brasileiros, uma das mais importantes e de caráter anual é a declaração anual do Imposto de Renda, estipulada pela Receita Federal, visando garantir o controle fiscal do país.

Ordem de prioridade para restituição do Imposto de Renda 2023: entenda como funciona e consulte sua situação

Em suma, após o término do calendário oficial para envio das declarações, dois lotes da restituição do Imposto de Renda já foram liberados para os brasileiros. No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem os fatores que condicionam a liberação da restituição.

De modo geral, para compreender esse processo, é fundamental conhecer a ordem de prioridade estabelecida pela Receita Federal, os possíveis impedimentos para a obtenção da restituição. Bem como, os passos para consultar a liberação de cada lote.

Entendendo a ordem de prioridade para restituição

Em primeiro lugar, é importante destacar que existem situações que podem impedir que um contribuinte receba a restituição, mesmo que tenha enviado a declaração dentro do prazo correto. Dessa maneira, esses contribuintes são enquadrados na malha-fina do Imposto de Renda, que diz respeito àqueles que possuem pendências junto à Receita Federal, como:

Envio de declaração com falhas;

Ausência de envio da declaração de algum ano;

Informações incompletas;

Informações fraudulentas;

Ausência de dados necessários;

Entre outras irregularidades.

Prioridade

Por outro lado, aqueles que estão aptos a receber a restituição são realocados de acordo com uma ordem de prioridade. Neste ano de 2023, a ordem é a seguinte:

Indivíduos com 80 anos de idade ou mais;

Pessoas com idade acima de 60 anos e/ou portadores de graves doenças;

Contribuintes cuja maior fonte de renda provém do magistério.

Consultando sua situação

Considerando a ordem de prioridade estabelecida, alguns contribuintes infelizmente caíram na malha fina neste ano. No entanto, a boa notícia é que é possível verificar a situação individual de cada um e identificar o que ocasionou esse impedimento.



Além disso, caso o problema esteja relacionado a declarações de anos anteriores, é possível corrigi-las em até 5 anos. Quanto ao calendário dos lotes de pagamento da restituição, as datas são as seguintes:

1º lote: já foi pago.

2º lote: já foi pago.

Terceiro lote: consulta disponível até o dia 24 de julho. O pagamento está programado para o dia 31 de julho.

Quarto lote: consulta disponível até o dia 24 de agosto. O pagamento está previsto para o dia 31 de agosto.

Em suma, para consultar a sua situação, é necessário acessar o site da Receita Federal (restituicao.receita.fazenda.gov.br). Dessa forma, é imprescindível que todo contribuinte com alguma irregularidade tome as medidas necessárias para regularizar sua situação junto à Receita e evitar a situação de sonegação fiscal.

Cuidado com golpes

Com o período de restituição do Imposto de Renda em andamento, é essencial estar alerta para possíveis golpes que possam surgir. Infelizmente, criminosos aproveitam-se da ansiedade e da falta de conhecimento de algumas pessoas para aplicar golpes fraudulentos.

Portanto, é crucial estar bem informado e tomar precauções para evitar cair em armadilhas. Os golpes relacionados à restituição do Imposto de Renda podem ocorrer de várias maneiras. Alguns dos métodos mais comuns incluem:

Phishing

Em resumo, criminosos enviam e-mails, mensagens ou telefonemas falsos, fazendo-se passar por representantes da Receita Federal. Eles pedem informações pessoais, como CPF, número de conta bancária e senha, sob o pretexto de verificar o status da restituição.

Páginas falsas

Geralmente, golpistas criam sites falsos que se assemelham ao site oficial da Receita Federal. Desse modo, essas páginas induzem as pessoas a fornecer dados pessoais, que são então utilizados de maneira fraudulenta.

Além disso, estelionatários oferecem serviços de antecipação da restituição, cobrando altas taxas por esse suposto benefício. No entanto, a Receita Federal não oferece esse tipo de serviço.