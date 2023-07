No Brasil, diversas iniciativas têm sido implementadas para amparar a parcela da população em situação de vulnerabilidade social e econômica. Entre os programas mais relevantes estão o Bolsa Família, que mensalmente beneficia cerca de 20,8 milhões de famílias com parcelas mínimas de R$ 600, e o Vale-Gás, destinado a aproximadamente 5,7 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

AVISO para beneficiários do Vale-Gás: entenda o cronograma de pagamentos

O Vale-Gás foi criado há alguns anos com o objetivo de auxiliar as famílias brasileiras a adquirirem o item essencial do botijão de gás. Desse modo, a medida foi tomada após um aumento no preço do gás, o que dificultou o acesso das camadas mais pobres da população a esse recurso indispensável.

Desde então, o programa tem desempenhado um papel crucial em aliviar o orçamento doméstico de milhões de famílias em todo o país.

Cronograma de pagamentos

Diferentemente do Bolsa Família, cujos pagamentos ocorrem mensalmente, o Vale-Gás adota uma periodicidade diferente. Isso porque as famílias contempladas recebem o benefício de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses. Em razão disso, o último pagamento ocorreu no mês de junho, e, consequentemente, nenhum repasse está previsto para o mês de julho.

Esclarecimento para beneficiários

É compreensível que essa mudança no cronograma gere dúvidas e preocupações entre os beneficiários. No entanto, é importante esclarecer que o benefício não foi cancelado.

Desse modo, as famílias que têm direito ao Vale-Gás continuarão a receber a próxima parcela em suas contas do Caixa Tem. Porém, essa transação acontecerá apenas no próximo mês, seguindo a mesma programação do Bolsa Família.

Bolsa Família: informações importantes

Enquanto aguardam o próximo pagamento do Vale-Gás, muitas famílias também recebem o auxílio do Bolsa Família, que possui diferentes valores conforme as características familiares. Assim, o valor mínimo é de R$ 600, mas é possível receber adicionais como o Benefício Primeira Infância, que varia entre R$ 150 e R$ 300, e o adicional de R$ 50 destinado a famílias com jovens de até 17 anos incompletos ou gestantes.

Julho/23: cronograma de pagamentos do Bolsa Família

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de julho:



18/07 – pagamento foi programado o NIS final 1

19/07 – pagamento foi programado o NIS final 2

20/07 – pagamento foi programado o NIS final 3

21/07 – pagamento foi programado o NIS final 4

24/07 – pagamento está programado o NIS final 5

25/07 – pagamento está programado o NIS final 6

26/07 – pagamento está programado o NIS final 7

27/07 – pagamento está programado o NIS final 8

28/07 – pagamento está programado o NIS final 9

31/07 – pagamento está programado o NIS final 0

Contudo, o Bolsa Família continua sendo uma importante iniciativa governamental de apoio financeiro, garantindo uma renda mínima para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Já o Vale-Gás, por sua vez, tem se mostrado essencial para amenizar o impacto dos custos de energia nas residências de baixa renda. Portanto, fique atento ao calendário de pagamentos e garanta o acesso aos benefícios sociais a que você tem direito.

Seja o Bolsa Família ou o Vale-Gás, esses programas têm um papel fundamental em promover uma maior inclusão social e econômica, contribuindo para o bem-estar das famílias brasileiras. Desse modo, é possível entender que são benefícios inter-relacionados.

Mantenha o seu CadÚnico atualizado

Portanto, é muito importante para o cidadão se atualizar quanto aos pagamentos, bem como quanto aos critérios de elegibilidade de cada programa. Por isso, mantenha o seu cadastro único atualizado e tenha cuidado com diversos golpes que envolvem os benefícios do governo, principalmente no que tange a dados sensíveis, como senhas e informações pessoais.

Uma vez que diversas fraudes online ocorrem por meio de contato direto com o cidadão, por meio de solicitação indevida de depósitos e/ou de dados pessoais. Busque sempre os canais oficiais para tirar suas dúvidas.