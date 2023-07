Entenda quais os custos de franquia e conheça as taxas do negócio

O sistema de franquia tem se tornado uma opção popular para empreendedores que desejam iniciar um negócio com menos riscos. No entanto, antes de mergulhar de cabeça nesse modelo de negócio, é importante entender os custos iniciais. Neste artigo, desmembraremos os custos e taxas do negócio que você precisa saber antes de investir em uma franquia.

Quais as vantagens de abrir uma franquia?

A franquia é um modelo de negócio em que uma empresa (franqueador) permite que outras pessoas (franqueados) utilizem sua marca, processos e estrutura para abrir e operar uma unidade de negócio.

Portanto, essa parceria beneficia tanto o franqueador, que expande sua marca de forma rápida e com menos investimentos, quanto o franqueado, com a oportunidade de iniciar um negócio com suporte e reconhecimento de marca.

Ademais, uma das principais vantagens da franquia é a redução dos riscos com relação ao início de um novo negócio. Ao adquirir uma franquia, você está investindo em uma marca já estabelecida, com um modelo de negócio garantido. Além disso, você recebe suporte contínuo do franqueador, que compartilha seu conhecimento e experiência para ajudá-lo a ter sucesso.

Entendendo os custos iniciais da franquia

Antes de investir em uma franquia, é essencial compreender os custos que fazem parte do processo. Esses custos diferiam conforme a marca da franquia, o setor de atuação e o tamanho do negócio.

Geralmente, os custos iniciais incluem taxas comerciais, investimento em equipamentos e estoque, além de capital de giro para cobrir despesas operacionais nos primeiros meses do negócio.

Existem diferentes tipos de taxas envolvidas na franquia. É importante entender cada uma delas para decidir sobre o investimento em uma franquia.



Taxa de franquia: o que é e o que ela cobre

A taxa de franquia é uma taxa única paga pelo franqueado ao franqueador. Dessa forma, essa taxa é referente ao direito de utilizar a marca e o modelo de negócio da franquia.

Geralmente, essa taxa cobre os custos de treinamento inicial, suporte operacional, manuais de operação e transferência de know-how do franqueador para o franqueado. Sendo assim, é importante analisar o valor da taxa de franquia e o que ela inclui antes de decidir.

Taxas de royalties: como são calculadas e qual a sua importância

Como taxas de royalties são pagamentos periódicos feitos pelo franqueado ao franqueador. Essas taxas têm por base, uma porcentagem do faturamento bruto do franqueado e são geralmente pagas mensalmente.

Os royalties são uma forma de remunerar o franqueador pelos serviços contínuos de suporte e pelo direito de usar a marca e o modelo de negócio da franquia. É importante entender a porcentagem dos royalties e como os calculam, pois isso impactará diretamente na lucratividade do seu negócio.

Taxas de marketing e publicidade: promova sua franquia

As taxas de marketing e publicidade são pagamentos feitos pelo franqueado ao franqueador para financiar as atividades de marketing e publicidade ao nível nacional ou regional.

Utilizam essas taxas para promover a marca da franquia e atrair clientes para todas as unidades do negócio. É importante entender como utilizam essas taxas e como elas podem beneficiar o crescimento do seu negócio.

Custos adicionais a considerar ao abrir uma franquia

Além das taxas comerciais que estão acima, existem outros custos adicionais que deve considerar ao investir em uma franquia.

Investimento em equipamentos e estoque

Em alguns casos, o franqueado é responsável por adquirir os equipamentos necessários para a operação do negócio, bem como o estoque inicial.

Esses custos podem variar dependendo da natureza da franquia e do setor de atuação. É importante avaliar esses custos adicionais para garantir que você tenha o capital necessário para começar a operar.

Capital de giro

O capital de giro é o montante de dinheiro necessário para cobrir as despesas operacionais nos primeiros meses do negócio, até que o fluxo de caixa se torne positivo.

Isso inclui despesas com aluguel, funcionários, fornecedores, marketing local e outras despesas recorrentes. É fundamental ter uma reserva financeira suficiente para garantir a continuidade do negócio durante esse período.

Impostos legais e contábeis

Por fim, ao investir em uma franquia, é comum contratar serviços contábeis para auxiliar no processo de abertura do negócio e garantir a conformidade com as leis e regulamentos.

Essas taxas podem variar dependendo da complexidade do negócio e das exigências legais do país ou região. É importante incluir esses custos em seu planejamento financeiro.

Ao considerar investir em uma franquia, é essencial entender os custos iniciais. Portanto, as taxas comerciais, a taxa de franquia, os royalties e as taxas de marketing e publicidade são elementos importantes que deve considerar.