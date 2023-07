Erro do INSS pode colocar em risco sua aposentadoria, entenda

A questão das falhas no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um tema que merece nossa atenção imediata. Milhares de beneficiários em todo o Brasil se encontram em apuros financeiros, devido a bloqueios previdenciários não justificados.

Uma das principais causas dessa situação é a identificação equivocada de óbitos, especialmente quando dois beneficiários compartilham dados similares, como nome e data de nascimento. Se o INSS identificar que algum beneficiário com dados parecidos morreu, a renda é bloqueada, para evitar a possibilidade de depósitos indevidos.

É o caso de José Edson da Silva, 71 anos. Ele afirma para o portal Estado de Minas que já teve a aposentadoria suspensa três vezes por ter o nome igual ao de outro segurado que faleceu.

Ele diz que houve um erro no cartório de registro e foi à Justiça, mas seu homônimo morreu antes de retificar a falha no cartório.

Entenda mais sobre essa falha a qual todos estão sujeitos, e como agir caso aconteça com você.

Beneficio com nome duplicado podem causar suspensão

Quando o sistema do INSS detecta uma possível inconsistência de dados, o benefício não é cancelado, apenas suspenso. E o Instituto informou ao Folha de Minas que, para reativar o pagamento, é preciso apresentar a documentação que comprove sua identidade.

Nesses casos, o segurado deve acessar o Meu INSS e selecionar “Solicitar Emissão de Pagamento Não Recebido”. Se houver dúvida, o INSS poderá pedir que o segurado vá até uma agência pessoalmente ou envie documentos recentes.

Assim, farão a verificação de dados como nome, data de nascimento, nome da mãe e número do RG e do CPF. A maior chance de erros ocorre na comunicação entre o cartório e INSS.

Segundo Paulo Bacelar, diretor do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), o identifica ter um beneficiário com dados iguais e suspende o pagamento para analisar se aquela pessoa está viva.

O especialista informa que não há forma definitiva de impedir a suspensão em casos de erro do cartório relacionados à certidão de óbito de um homônimo.

“Se foi informado ao INSS pelo cartório que há um segurado com certidão de óbito fica mais complexo. Se o INSS suspeitar, ele vai abrir todo o processo de averiguação “, disse o diretor do IBDP.



Aposentadoria: direito do cidadão

A aposentadoria é um momento muito esperado de todo trabalhador. Mas para se tornar um beneficiário da Previdência Social, a pessoa precisa estar atenta a alguns detalhes e seguir alguns passos.

O processo de aposentadoria funciona de duas formas. Conheça a seguir quais são elas.

Processo administrativo

Primeiramente, o próprio segurado faz um pedido administrativo de seu benefício. A solicitação é encaminhada ao INSS que, por meio de seus servidores, julgará a questão.

Isso pode ser feito pelo Portal Meu INSS. O segurado deverá fazer o upload dos documentos exigidos. Para isso, é preciso digitalizar os papéis e repassá-los ao órgão. Assim, será possível dar andamento ao processo e escolher a modalidade de aposentadoria desejada.

Uma outra maneira de dar entrada no pedido é pelo telefone 135. É agendado uma data para levar os documentos até a Agência da Previdência Social (APS) mais próxima. Nesse dia, a documentação será digitalizada pelo próprio INSS, e o procedimento terá início.

Para ter mais tranquilidade e segurança, vale a pena contar com o suporte de um advogado em todas as etapas do processo.

Quais são os documentos necessários para aposentadoria?

Para fazer o pedido de aposentadoria, é fundamental apresentar documentos para iniciar o processo. A seguir, você encontra uma lista de documentos básicos para o pedido:

Documento pessoal com foto (RG, carteira de motorista etc.);

CPF;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Guias da Previdência Social;

Comprovante de residência;

Procuração com poderes para fazer o pedido (caso o segurado seja representado por outra pessoa, como o advogado);

Documentos do procurador.

Além deles, existem outras documentações que podem ser essenciais para o pedido, principalmente para comprovação de atividade especial. Veja alguns exemplos:

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) : para os casos de aposentadoria especial;

Documentos para comprovação de tempo rural: para quem trabalhou no campo e quer incluir o tempo no cálculo;

Sentença do processo trabalhista: para quem teve período de trabalho reconhecido previamente na Justiça.

Dependendo do caso, podem ser necessários outros documentos. Um advogado saberá avaliar a sua situação e o que será preciso comprovar.

Posteriormente, se o INSS concordar com o seu recebimento do benefício solicitado, uma carta de concessão será encaminhada para você, com o deferimento da aposentadoria, do auxílio ou da pensão requerida.

No entanto, se o benefício solicitado não for concedido, você receberá uma carta de indeferimento do seu pedido.

Quanto tempo demora para o processo de aposentadoria sair?

Esta é uma das perguntas mais frequentes entre os segurados e, lamentavelmente, a resposta é complexa.

O tempo de duração de um processo de aposentadoria varia entre um processo e outro. Por isso, não é possível determinar um prazo exato para a conclusão do procedimento. O INSS possui regras específicas sobre o prazo para a conclusão do processo, mas, na prática, pode ser um tanto diferente.

De acordo com a legislação, um processo administrativo federal tem como prazo máximo de duração 45 dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado por um período igual. Entretanto, é relativamente incomum que o INSS consiga cumprir este prazo, levando a possíveis atrasos no recebimento dos benefícios.

Quando se ultrapassa esse prazo, os segurados têm a opção de acelerar o processo através de pedidos judiciais ou até mesmo iniciar uma ação na Justiça. Contudo, é crucial avaliar essas opções com cautela, já que em alguns casos podem levar a mais demoras no processo.

Por outro lado, os processos judiciais de aposentadoria não têm um prazo estabelecido. O tempo que levará depende de vários fatores, incluindo a localização do processo, as provas necessárias para a reivindicação, a possibilidade de recursos, entre outros.

Em geral, a maioria dos processos judiciais de aposentadoria são encaminhados aos juizados especiais federais, responsáveis por causas de menor complexidade. Normalmente, esses casos não se prolongam por muito tempo. No entanto, é importante lembrar que cada caso é único e as circunstâncias individuais podem afetar a duração do processo.