ERROS na Consulta ou VALORES ERRADOS? Como Resolver?

?O início da semana foi marcado por instabilidades nos aplicativos de consulta aos dados do programa Bolsa Família. Desde segunda-feira, diversos usuários dos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família encontraram dificuldades para verificar o pagamento. Muitos beneficiários participantes de nosso grupo whatsapp do Bolsa Família entraram em contato com nossa equipe relatando o problema, ainda ocorrendo nesta quarta(19). Outro grupo de beneficiários do Bolsa Família reclamam de pagamento com valor inferior.

Erro no Aplicativo CAIXA Tem

Ao tentar acessar os dados no aplicativo Caixa Tem, os beneficiários foram surpreendidos pela mensagem “Dados não disponíveis para consulta. Tente novamente mais tarde”.

Erro no Aplicativo Bolsa Família

No aplicativo do Bolsa Família, o aviso “Estamos atualizando nossa base de dados. Por favor, tente novamente mais tarde” também tem preocupado os usuários.

O que significa o erro?

A falha nos aplicativos gerou preocupação entre as famílias inscritas no programa Bolsa Família. No entanto, o erro na consulta dos dados não significa que o benefício foi cancelado.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) esclareceu, num informe divulgado no dia 14/07, que o sistema do Cadastro Único ficaria fora do ar nos dias 15 e 16 de julho para manutenção, retornando ao funcionamento normal na segunda-feira, 17/07:

Sistema de Cadastro Único ficará indisponível nos próximos dias 15 e 16 de julho de 2023; O Sistema de Cadastro Único ficará indisponível no próximo fim de semana, sábado e domingo, dias 15 e 16 de julho de 2023. A indisponibilidade é necessária para que a CAIXA possa realizar a extração de cópia da base nacional do Cadastro Único. Após a conclusão desse processo de extração da base de dados, o Sistema de Cadastro Único será restabelecido e retornará ao funcionamento normalmente na segunda-feira, dia 17 de julho de 2023.

A interrupção do sistema foi necessária para que a Caixa pudesse realizar a extração da cópia da base nacional do CadÚnico. Isso pode ter impactado a disponibilidade dos dados para consulta dos beneficiários.



Quando a situação será normalizada?

A expectativa é que o acesso aos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família seja normalizado a qualquer momento. No entanto, se persistir o erro, é recomendável tentar outras formas de acessar as informações. As atualizações nos sistemas são necessárias para garantir a segurança e a precisão das informações fornecidas aos beneficiários.

Alternativas para consulta

Com a consulta dos dados do Bolsa Família indisponível nos principais canais, é necessário buscar alternativas para se informar sobre o pagamento.

Uma das opções é o Portal Cidadão da Caixa. Ao informar CPF e senha, a plataforma exibe a situação do benefício – se a parcela está liberada, bloqueada ou cancelada.

Outros canais para consulta são:

Aplicativo Caixa Tem;

Aplicativo do Bolsa Família;

Aplicativo do Cadastro Único;

Portal Cidadão da Caixa.

Telefone 121 do MDS

Central da Caixa número 111

Valor do Bolsa Família ERRADO?

Muito beneficiários tem reclamado de ter recebido valores abaixo do compatível. Na grande maioria dos casos isso ocorre devido erro no cadastro do cadúnico. Inclusive recentemente o governo convocou os beneficiários para atualização do Cadúnico.

Sendo assim é recomendado procurar o CRAS para atualização das informações, pois há vários casos de inserção de renda familiar acima do valor.

A atualização dos dados do Bolsa Família é uma etapa crucial para a continuidade do recebimento do benefício, e no valor correto. A visita do CRAS é uma oportunidade para os beneficiários garantirem que seus dados estão corretos e atualizados.

O que é o CRAS?

O CRAS, ou Centro de Referência de Assistência Social, é um órgão que fornece assistência a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Através do CRAS, beneficiários do Bolsa Família podem receber assistência, fazer inscrições e atualizações de dados.

A visita do CRAS para atualização do Bolsa Família

A visita do CRAS tem como objetivo principal atualizar os dados dos beneficiários do Bolsa Família. Isso é crucial para que o programa possa continuar a fornecer assistência de maneira eficaz e eficiente. A atualização dos dados garante que o benefício continue a ser pago para aqueles que realmente precisam.

Como saber se preciso atualizar meus dados?

A lista dos NIS que necessitam de atualização é divulgada periodicamente. Se o seu NIS estiver na lista, isso significa que você precisa atualizar seus dados. Vale lembrar que a atualização dos dados é um processo obrigatório e essencial para a continuidade do recebimento do benefício.

O que fazer se meu NIS estiver na lista?

Se o seu NIS estiver na lista, você deve se preparar para a visita do CRAS. Certifique-se de que todos os documentos necessários estão em ordem e de fácil acesso. Esses documentos podem incluir RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, entre outros.

O que acontece se eu não atualizar meus dados?

A não atualização dos dados pode levar ao bloqueio ou cancelamento do benefício. Portanto, é de suma importância que os beneficiários estejam conscientes da necessidade de atualização e tomem as medidas necessárias quando o CRAS entrar em contato.

Como posso verificar se meus dados foram atualizados corretamente?

Você pode verificar se seus dados foram atualizados corretamente acessando o Portal do Cidadão da Caixa. Ao informar seu CPF e senha, a plataforma exibirá a situação do seu benefício.

Calendário do Bolsa Família em julho

A nova rodada de pagamentos do Bolsa Família começou no dia 18 de julho. Os beneficiários com NIS final 1 foram os primeiros a receber. O calendário segue até o dia 31, quando serão contemplados os beneficiários com final 0.

Confira o calendário completo do Bolsa Família em julho:

18 de julho – depósito para inscritos com NIS final 1;

19 de julho – depósito para inscritos com NIS final 2;

20 de julho – depósito para inscritos com NIS final 3;

21 de julho – depósito para inscritos com NIS final 4;

24 de julho – depósito para inscritos com NIS final 5;

25 de julho – depósito para inscritos com NIS final 6;

26 de julho – depósito para inscritos com NIS final 7;

27 de julho – depósito para inscritos com NIS final 8;

28 de julho – depósito para inscritos com NIS final 9;

31 de julho – depósito para inscritos com NIS final 0;