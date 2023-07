Escola em Tempo Integral da Prefeitura de Penedo impressiona gestores da Educação de outros municípios alagoanos

Secretários e técnicos da área de Educação de diversos municípios alagoanos conheceram e se encantaram com o funcionamento do Escola em Tempo Integral, programa da Prefeitura de Penedo implantado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

A comitiva que está em Penedo para participar do V Encontro Regional dos Dirigentes Municipais de Educação, evento realizado pela Undime, foi recepcionada por Luciano Lucena, gestor da Secretaria Municipal de Educação, e Yanne Mártyres, Superintendente de Gabinete da Semed Penedo, além de coordenadores da pasta.

Todas as atividades realizadas no Complexo Esportivo e Educacional da Prefeitura de Penedo, o antigo Ginásio do Sesi, foram apresentadas na tarde de quarta-feira, 26, impressionando os visitantes pela diversidade da programação.

Alunos e alunas do Programa Escola em Tempo Integral recebem aulas de reforço em Linguagem e Matemática, cada um com computador na sala, e também participam de atividades recreativas e esportivas (capoeira, dança, teatro, oficina musical, contação de histórias, natação, atletismo, futsal, futevôlei, futebol de campo e basquete).

Além disso, cinco refeições são servidas diariamente aos estudantes, todas produzidas no complexo onde também funciona a padaria que abastece todas as unidades da Semed, setor que produz cerca de 38 mil pães por mês.

