Esnobar? Sem suor! Kirk Cousins ​​mantém a calma após a lista de Justin Jefferson

Primos Kirk aceitou o desprezo de seu melhor recebedor com calma, exibindo uma atitude descontraída. Quando o wide receiver dos Vikings Justin Jefferson omitiu Cousins ​​de sua lista dos cinco melhores quarterbacks da NFL em uma entrevista com o jornalista brasileiro Danilo LacalleCousins ​​não parecia muito incomodado com isso.

Em entrevista à KFAN, Cousins ​​respondeu à pergunta, afirmando: “Eu nem vi. Esta é a primeira vez que ouço falar disso.” Ele acrescentou ainda: “Como competidor, sim, você sempre quer isso. As pessoas têm que ser honestas e compartilhar o que pensam, e não vou dizer a ninguém o que elas precisam pensar. Espero que, em 2024, eu vou estar na lista dele. Veremos o que podemos fazer este ano.”

Kirk Cousins ​​é atualmente o QB mais legal da NFL

Embora seja difícil argumentar com os quarterbacks que Jefferson classificou à frente de Cousins, é claro que Cousins ​​não esperava que o momento se tornasse viral. No entanto, Cousins ​​manteve uma perspectiva equilibrada e não parecia muito preocupado em não ser incluído na lista de Jefferson.

Apesar da omissão, Primos teve uma temporada impressionante no ano passado, levando os Vikings a um recorde de 13-4 e vencendo a NFC North. Ele arremessou para mais de 4.500 jardas com 29 passes para touchdown e 14 interceptações. Enquanto isso, Jefferson teve uma temporada excepcional, garantindo 128 recepções e 1.809 jardas de recepção, o que lhe valeu o prêmio de Jogador Ofensivo do Ano da AP.

Kirk quer que suas ações em campo falem por si

É um desafio determinar quem Jefferson deveria ter retirado de sua lista para abrir espaço para Cousins. Enquanto Primos superou estatisticamente Aaron Rodgers Na última temporada em várias categorias, incluindo passes de jardas e passes para touchdown, Rodgers vinha de campanhas consecutivas de MVP da liga. O panorama geral do sucesso recente de Rodgers pode ter influenciado a decisão de Jefferson.

Na série Netflix “Quarterback“, produzido pela Omaha Productions e NFL Films, Cousins ​​foi retratado sob uma luz fascinante. A série documental forneceu um vislumbre da dor física que ele suporta para desempenhar a posição e lançou luz sobre seus preparativos emocionais e mentais.

Em última análise, Primos Kirk‘ resposta a Justin JeffersonO desprezo de ‘ reflete seu comportamento descontraído e foco em seu desempenho em campo. À medida que a nova temporada se aproxima, Cousins ​​continua determinado a deixar sua marca e ganhar um lugar na lista de Jefferson no futuro.