Esposa afastada de Kevin Costner brigando com ele por pensão alimentícia, zomba de US $ 51 mil

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Christine Baumgartner chama a proposta de pensão alimentícia de Kevin de “completamente inapropriada” … dizendo que aparentemente espera que seus filhos vivam bem abaixo de seus meios quando estão com a mãe.

Christine afirma que Kevin gasta $ 240.000 por mês consigo mesmo e com as crianças quando estão com ele … um grande contraste com os $ 51.940 que ele espera que ela precise para cuidar das crianças quando estão com ela.