Esposa de Matthew Stafford, Kelly, atualiza situação de saúde

Kelly Staffordesposa do quarterback do Los Angeles Rams Mateus Staffordatualizou os fãs sobre seu recente problema de saúde.

A ex-líder de torcida da Universidade da Geórgia fez uma cirurgia em 2019 para remover um tumor cerebral após ser diagnosticada com um neuroma acústico.

Ela foi submetida a um procedimento de 12 horas e, posteriormente, disse em setembro de 2020 que a recuperação não foi fácil.

“Tenho sintomas que ainda persistem. Na verdade, eles não são mais sintomas. Eles são apenas uma parte de mim”, Kelly disse no Instagram na época.

“Mas toda vez que tenho dores de cabeça, perco o equilíbrio ou recebo gritos das minhas filhas por não ouvir quando na verdade nunca as ouvi, lembro a mim mesma o quanto sou mais forte. O quanto meu casamento é mais forte.”

Stafford se afasta após mulher cair do palco nas comemorações do Super Bowl

O último susto de saúde de Kelly

Ao falar em seu podcast ‘The Morning After with Kelly Stafford’, ela disse aos fãs que recentemente passou por testes depois de não se sentir bem.

“Sinto que meu estômago não está ótimo. No fundo da minha mente, estou pensando que tenho câncer”, disse Kelly.

“Na última terça-feira, acabei no hospital… estava com muita dor no estômago e nas costas. Eles basicamente me disseram que era um problema estomacal.”

Ela acrescentou: “Eles me disseram que encontraram coisas na minha tireoide, o que me assustou pra caralho.

“Muito rápido, não achamos que seja nada. Então, não é grande coisa, mas me assustou pra caralho.”

Kelly compartilha quatro filhas com Matthew – os gêmeos Chandler e Sawyer, 6, Hunter, 4, e Tyler, 3.

Matthew propôs casamento em 2014, com os dois se casando em 2015 na Fundição em Puritan Mill em Atlanta, Geórgia.

A cerimônia viu os convidados receberem bonés de caminhoneiro personalizados, bem como uma barra de sapato da Nike. Dado que a marca patrocina Matthew, foram entregues sapatos gratuitos a todos os presentes.

Ela já havia agradecido ao marido por ficar com ela durante sua doença anterior, escrevendo: “Obrigado, Matthew. Obrigado por cuidar de mim e de nossa família e sempre nos colocar em primeiro lugar. Obrigado por sempre ser minha rocha e me manter à vontade durante o momento mais difícil da minha vida.

“Tenho sorte de conhecer você e o homem que você é… mas principalmente, tenho sorte de você ter me escolhido para viver junto. Obrigado.”