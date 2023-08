Esposa do suposto assassino em série de Gilgo Beach diz que seus filhos choram até dormir

A esposa e os filhos do suposto serial killer de Gilgo Beach Rex Heuermann estão cambaleando após sua prisão … com toda a ansiedade paralisante e dificuldades para dormir que você esperaria de uma família repentinamente lançada em um pesadelo.

A esposa do suposto assassino, Asa Ellerup diz que o filho e a filha do casal estão chorando até dormir.

A esposa de Heuermann revelou o preço que as terríveis alegações estão cobrando de sua família em uma entrevista com o Correio de NYdizendo à publicação que muitas vezes acorda tremendo de ansiedade no meio da noite.