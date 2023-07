Essa nota de R$ 10 pode valer até R$ 4 mil; confira seu bolso

A busca por moedas e notas raras está ganhando força com o passar do tempo no Brasil. Os colecionadores que desejam modelos raros vêm se mostrando dispostos a pagar valores bem elevados para terem os exemplares em mãos.

Nem todas as pessoas sabem, mas há diversos exemplares com valor bem maior do que eles representam. Essas moedas e notas passam a valer bem mais do que o normal porque há colecionadores dispostos a pagarem muito caro por alguns modelos específicos.

Em resumo, existem algumas características que tornam as notas e moedas únicas. Confira abaixo algumas características que valorizam os modelos:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Em resumo, essas são as principais características que tornam uma moeda ou uma cédula mais valiosas. Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, tais fatores chamam atenção deles, que costumam pagar caro para possuírem estes itens.

Conheça a nota de 10 REAIS que vale até R$ 4 mil

A saber, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro no Brasil, conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.

Contudo, outro fator que eleva o valor das notas e moedas é se ela tiver algum erro de fabricação. E é justamente um modelo com um pequeno erro que está mexendo com o imaginário dos brasileiros que gostam de colecionar cédulas raras.

Durante a década de 90, as notas defeituosas costumavam ser retiradas de circulação no país. Em suma, a Casa da Moeda imprimia novas cédulas para repor as unidades que continham erro, e essas notas vinham com um asterisco na frente do número da série para indicar que haviam substituído outras notas.

De acordo com o especialista André Rigue, que compra e vende moedas e cédulas raras, a nota de R$ 10 que pode valer até R$ 4 mil foi fabricada em 1994. O que explica o seu alto valor é a pouca quantidade de modelos com asterisco, uma vez que o BC repôs rapidamente essas cédulas.

Vale destacar que o valor das notas varia conforme o estado de conservação. Assim, mesmo que você tenha um modelo raro, caso ele não esteja em bom estado de conservação, você dificilmente conseguirá vendê-lo por um preço muito elevado. Ainda assim, vale a pena conferir a carteira para ver se não tem uma moeda ou cédula rara dentro.

Nota de R$ 5 com asterisco também vale muito



Os colecionadores de cédulas raras também buscam outros modelos com características específicas que os tornam raros e únicos. Em síntese, uma nota de R$ 5 com asterisco também está valendo muito no país.

Em 1994, a Casa da Moeda imprimiu cerca de 400 mil notas com asterisco, nos valores de R$ 5 e R$ 10, e são estas cédulas que estão mexendo com a cabeça dos colecionadores. Há pessoas dispostas a pagar até R$ 2 mil para ter os modelos em casa. Será que você também tem essa nota na carteira?

Como posso vender moeda ou cédula rara?

Muitas pessoas têm modelos raras, mas não sabem como vendê-los. Contudo, antes de tentar vender algum exemplar, as pessoas devem ficar atentas a alguns fatores. Confira abaixo quais são:

Estar em bom estado de conservação;

Ter a imagem limpa e sem manchas;

Possuir todos os traços e marcas de fabricação.

As pessoas que tiverem exemplares nestas condições deverão ter mais facilidade para venderem seus itens, pois estes são os mais procurados pelos colecionadores.

Em síntese, os especialistas afirmam que o melhor é manter a moeda ou a nota conservada em algum saquinho ou papel filme para que ela mantenha as suas formas originais. Isso pode ser feito com outros modelos, que podem se valorizar com o passar do tempo.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados, ou em sites de e-commerce, como Shopee, Mercado Livre e similares. Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance para ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.