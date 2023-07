ESTA é a PÉSSIMA NOTÍCIA para quem comprou um carro com DESCONTO do Governo e você certamente não sabia

Se você foi uma das pessoas sortudas que adquiriu um carro com desconto do governo, prepare-se para uma notícia que pode causar decepção. Nos últimos tempos, muitas pessoas se beneficiaram de programas governamentais que ofereciam incentivos e descontos na compra de veículos. O governo chegou a abrir mão de R$ 500 milhões em isenções fiscais.

O fim do programa de desconto

A medida que previa o desconto teve uma validade de apenas 4 meses após sua publicação. Isso fez com que muitos interessados corressem para comprar veículos enquanto ainda era possível aproveitar o benefício. No entanto, no dia 7 de julho, o programa de desconto chegou ao fim e muitos se depararam com uma notícia intrigante: a revenda desses veículos não pode ter lucro. Ou seja, para aqueles que esperavam fazer um dinheiro extra, isso não será possível.

O recolhimento do desconto

De acordo com a Medida Provisória, ao realizar a revenda de um veículo adquirido com desconto do governo, será necessário efetuar o recolhimento do valor do desconto. Isso significa que, se você desejar vender seu carro antes de completar 6 meses da data da compra, deverá pagar os impostos dos quais foi isento. Dessa forma, o desconto é revertido ao governo.

É importante destacar que, caso as montadoras tenham oferecido descontos adicionais além dos disponibilizados pelo governo, os compradores não terão a obrigação de reembolsar esses valores.

Montadoras mantêm descontos em veículos

Apesar do fim dos descontos do governo, algumas montadoras decidiram manter alguns descontos em suas linhas de veículos. Um exemplo disso são as marcas Jeep, Nissan e Citroen, que apresentaram queda de preço em alguns modelos na comparação com o período anterior ao programa. Veja a tabela a seguir:

Modelo Preço Sugerido Antes do Programa Preço Sugerido Atual Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex AT6 R$ 125.990 R$ 119.990 Nissan Kicks Sense Aut. CVT R$ 123.690 R$ 118.290 Citroen C4 Cactus Feel 1.6 16V Flex Aut. R$ 130.990 R$ 110.990

Esses três modelos são SUVs e tiveram queda de preço mesmo com o fim dos descontos governamentais. Outros carros das respectivas montadoras também sofreram redução nos preços, porém, em menor proporção.

O impacto da medida provisória

A Medida Provisória que determina o recolhimento do desconto ao revender um carro adquirido com incentivo do governo tem gerado polêmica e descontentamento entre os compradores. Muitos acreditavam que poderiam aproveitar o desconto e, posteriormente, vender o veículo com lucro. No entanto, a obrigatoriedade de devolver o valor do desconto ao governo acaba inviabilizando essa possibilidade.



Alternativas para os compradores

Diante dessa situação, os compradores que desejam vender o veículo antes dos seis meses estabelecidos pela Medida Provisória têm algumas alternativas. Uma delas é aguardar o prazo para revenda sem a necessidade de recolher o desconto. Outra opção é analisar a possibilidade de oferecer o carro em troca por outro veículo, evitando assim a devolução do valor do desconto.

Reflexos no mercado de revenda

Com a proibição de lucro na revenda de carros adquiridos com desconto do governo, o mercado de revenda sofrerá um impacto significativo. Muitos compradores adquiriram os veículos com o objetivo de revendê-los posteriormente com um valor mais alto, porém, essa estratégia agora não é viável.

Isso pode resultar em uma desvalorização dos carros no mercado de revenda e uma maior oferta de veículos usados.

A notícia de que a revenda de veículos adquiridos com desconto do governo não pode ter lucro certamente decepcionou muitos compradores. A obrigatoriedade de devolver o valor do desconto ao governo ao revender o carro antes do prazo estabelecido acaba inviabilizando a possibilidade de fazer um dinheiro extra com a venda.

No entanto, algumas montadoras decidiram manter descontos em seus veículos mesmo após o fim do programa governamental. Cabe aos compradores analisarem as alternativas disponíveis e decidirem qual é a melhor opção para eles.