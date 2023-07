está LIBERADO até 3 EMPRÉSTIMOS pelo Aplicativo!

Atualmente, os empréstimos têm se mostrado uma alternativa cada vez mais comum para brasileiros que buscam solucionar questões financeiras. Um dos players mais relevantes nesse cenário é o Nubank, um banco digital que disponibiliza diversas modalidades de crédito para seus usuários. Mas será que é possível ter mais de um empréstimo ativo simultaneamente no Nubank? Descubra a resposta nessa análise detalhada.

Modalidades de empréstimo Nubank

O Nubank oferece diversas opções de crédito para seus clientes. Entre elas, destacam-se:

Empréstimos pessoais convencionais: destinados a diversas finalidades, desde a quitação de dívidas até a realização de sonhos. Empréstimos com garantia de dinheiro guardado: onde o valor emprestado é garantido pelo saldo em conta do cliente. Empréstimos consignados: descontados diretamente da folha de pagamento do usuário. Empréstimos com garantia no Tesouro Direto: onde títulos do Tesouro Direto são usados como garantia do empréstimo.

Esse leque de opções permite que cada cliente escolha a modalidade que melhor se adequa às suas necessidades financeiras.

A Proposta do Nubank

O objetivo principal do Nubank é proporcionar controle total sobre os seus próprios recursos financeiros. Sem taxas abusivas ou burocracia complexa, o Nubank oferece produtos financeiros de fácil utilização que podem ser gerenciados diretamente pelo aplicativo.

O empréstimo pessoal do Nubank pode ser uma excelente opção para quem precisa liquidar uma dívida, lidar com uma situação de emergência ou até mesmo aproveitar uma oportunidade que pode trazer benefícios futuros.

Solicitando mais de um empréstimo no Nubank

Segundo informações do próprio Nubank, é possível ter mais de um empréstimo ativo simultaneamente, desde que sejam de modalidades diferentes. Ou seja, um usuário pode ter, por exemplo, um empréstimo pessoal e um consignado ao mesmo tempo.

No entanto, há um limite para a quantidade de empréstimos ativos: atualmente, o Nubank permite até três empréstimos simultâneos. Além disso, o valor total dos empréstimos não pode ultrapassar o limite pré-aprovado pelo banco.

Para facilitar o entendimento, vamos a um exemplo prático. Imagine que um cliente tenha um limite pré-aprovado de R$ 6.000. Ele decide contratar um empréstimo pessoal de R$ 2.000. Restam, portanto, R$ 4.000 que podem ser utilizados para um novo empréstimo de outra modalidade, como um consignado ou com garantia no Tesouro Direto.

Caso surja a necessidade, esse cliente poderia solicitar um segundo empréstimo, desde que o valor não ultrapasse os R$ 4.000 restantes de seu limite pré-aprovado.

Pontos a considerar antes de solicitar múltiplos empréstimos

Embora seja possível ter mais de um empréstimo ativo no Nubank, é preciso ter em mente alguns pontos importantes antes de tomar essa decisão:

Leitura das condições contratuais: antes de contratar qualquer empréstimo, é fundamental ler atentamente as condições contratuais, para conhecer todos os detalhes da operação. Conhecimento das taxas de juros: as taxas de juros são um elemento-chave em qualquer empréstimo. Antes de contratar, é preciso saber exatamente qual será o custo do crédito. Organização das datas de vencimento: se você tem mais de um empréstimo, é importante acompanhar as datas de vencimento para evitar atrasos e multas. Planejamento financeiro: ter um bom controle financeiro é essencial para garantir que as parcelas dos empréstimos não comprometam o orçamento. Separação dos gastos: é recomendável não misturar o dinheiro do empréstimo com os demais gastos, para evitar confusões e problemas financeiros.

Como contratar Empréstimo Nubank

Para contratar o empréstimo pessoal do Nubank, você precisa seguir um processo simples e direto através do aplicativo Nubank. Aqui estão as etapas:

Na tela inicial do aplicativo, selecione a opção “pegar empréstimo”; Leia as orientações fornecidas e toque em “calcular empréstimo”; Escolha um motivo para o empréstimo; Informe o valor desejado e o número de parcelas, além da data de pagamento da primeira parcela; Revise as informações do seu empréstimo e toque em “continuar”; Leia o contrato e confirme a contratação; Insira a senha de 4 dígitos.

Após essas etapas, o valor solicitado é transferido diretamente para a sua conta do Nubank.

Taxas de Juros do Empréstimo

As taxas de juros do empréstimo pessoal do Nubank são personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente. Portanto, é recomendado que você realize uma simulação para ter uma ideia clara de quanto terá que pagar ao finalizar o empréstimo.

Lembre-se, todos os custos do empréstimo são listados no Custo Efetivo Total (CET), que inclui juros e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), e devem ser especificados no contrato do empréstimo.

Pagando as Parcelas do Empréstimo

O pagamento das parcelas do empréstimo é simples e direto. O valor total da parcela será debitado automaticamente na conta digital do Nubank na data de vencimento. Caso não haja saldo disponível, nenhum valor será debitado e você receberá um lembrete por e-mail e uma notificação no celular para realizar o pagamento.

No aplicativo, você pode acompanhar quanto já pagou e quanto ainda resta a pagar. Também é possível antecipar pagamentos e receber um desconto nos juros.

Antecipando Pagamentos

A antecipação de pagamentos pode ser feita diretamente pelo aplicativo. Aqui está o procedimento:

Na tela inicial do aplicativo, toque em “Empréstimos”; Selecione o empréstimo que deseja antecipar; Toque em “Antecipar”; Escolha se deseja antecipar a parcela seguinte, as parcelas dos próximos meses ou as últimas parcelas; Confirme o pagamento; Insira a senha de 4 dígitos.

Atraso no Pagamento do Empréstimo

Se o pagamento não for realizado na data de vencimento combinada, você ficará com o empréstimo em atraso e serão cobrados juros e uma multa fixa de 2% sobre o valor devido.

Cancelamento do Empréstimo

O cancelamento do empréstimo só pode ser feito se você contratou o empréstimo há menos de 7 dias. Para o cancelamento ser efetivado, é necessário ter na sua conta do Nubank o valor total do empréstimo mais as taxas de IOF.