ESTA moeda pode fazer você FATURAR R$ 700: É muito LUCRO!

Existe uma moeda que pode fazer você faturar R$ 700 ao vendê-la para o mercado de colecionadores, devido a uma característica que a torna praticamente única.

Afinal, quanto mais diferente for a moeda, maior é a sua raridade, o que a torna especial para os colecionadores que buscam formar coleções repletas de moedas únicas e praticamente impossíveis de serem encontradas.

Portanto, se você tem moedas guardadas em casa, que tal fazer aquela vistoria em cada uma delas para ver se você encontra este exemplar que estamos falando? Acompanhe e saiba mais sobre as características dessa moeda rara!

Conheça a moeda que pode fazer você faturar R$ 700

A moeda que pode fazer você faturar R$ 700 é a moeda de 50 centavos que foi fabricada com um defeito muito significativo: o seu número foi impresso de uma forma errônea.

Nesse caso, ao invés de aparecer “50” na parte do valor nominal da moeda, a impressão passou por uma falha que fez com que apenas o número 5 fosse colocado na moeda. Dessa maneira, muito embora ela tenha todas as características de uma moeda de 50 centavos, o seu número está errado.

E mais do que isso, muitas pessoas podem ter estado com essa moeda rara em mãos, mas nunca se deram conta por acreditar que se tratava de uma moeda de 5 centavos. Afinal, é fácil se confundir quando levamos em consideração apenas o número que vem impresso na moeda.

Em contrapartida, a grossura e as demais características da moeda são de um exemplar de 50 centavos. Por isso, avaliar cada opção de forma única é indispensável para garantir que você não esteja confundindo a opção de 50 centavos com a de 5, ok?

Aproveite este momento para verificar as moedas que você tem em casa e fazer uma verdadeira vistoria das opções que estão disponíveis – vai que você tirou a sorte grande e hoje consegue encontrar um exemplar raro na sua carteira?

Descubra como vender e ter lucro com a sua moeda

Algumas pessoas podem ter a moeda de 50 centavos com falha em casa e nem sabem disso. Se esse era o seu caso, e agora você encontrou um exemplar que possa ser vendido, é muito importante que, antes de qualquer coisa, você tenha a certeza de que se trata da moeda rara que pode fazer você faturar R$ 700.

Afinal, é fácil se confundir com uma moeda de 5 centavos, por isso, compare o exemplar que você tem com outras moedas de 50 centavos e de 5, para ter certeza. Caso você realmente tenha encontrado um modelo único, considere vender pela internet, procurando grupos em redes sociais de colecionadores que estão em busca dessas raridades.



Além disso, sites de marketplace, ou seja, que permitem que você venda produtos – como é o caso da OLX, por exemplo -, também podem ser usados como suporte na hora de divulgar a sua moeda.

Lembre-se apenas de fazer o seu negócio por meio de plataformas confiáveis para não correr o risco de ter algum problema mais tarde, ok?

Esperamos que você tenha a sorte grande, encontre a moeda e possa vendê-la para lucrar muito. Boa sorte!