Uma nova lei que proíbe películas escuras nos vidros dos automóveis já está vigente. Assim sendo, é importante que todos os usuários desse item estejam cientes dos valores das multas e dos pontos que são descontados da CNH, caso a lei seja desrespeitada.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações para que você saiba mais sobre esta nova lei que proíbe isto no trânsito. Portanto, acompanhe a leitura até o final e confira!

Esta nova lei proíbe isto no trânsito, saiba mais

Conforme todos já devem saber, o insulfilm é uma película protetora aplicada nos vidros dos carros, cujo objetivo principal é garantir mais segurança e proteção contra os raios solares. No entanto, muitos motoristas desconhecem a importância da correta aplicação deste item.

Assim, eles podem cometer uma infração no trânsito sem sequer saber. Isso porque, recentemente uma nova lei que proíbe o uso de películas escuras nos vidros entrou em vigor. Logo, gera consequências graves para os motoristas que desobedecerem a regra.

Nova lei estabelece regulamentação da transparência dos vidros

Como visto, a nova legislação de trânsito estabelece regras claras para o uso do insulfilm nos vidros dos veículos. De acordo com a nova lei, é obrigatório deixar, no mínimo, 70% de transparência nos vidros, visando garantir a visão adequada do motorista. Caso contrário, estará sujeito a penalidades.



Penalidades para quem descumprir a nova lei da película

O CTB considera o descumprimento da lei que regulamenta a transparência dos vidros uma infração grave. Isso significa que o motorista infrator terá cinco pontos adicionados à sua carteira de habilitação. Além de levar uma multa no valor de R$195,23, de acordo com a legislação vigente.

Portanto, é importante estar atento a essa regulamentação para evitar prejuízos financeiros e burocráticos.

Riscos e perigos do uso incorreto do insulfilm

Ademais, segundo a nova lei do CTB, a utilização indevida do insulfilm nos vidros dos veículos acarreta diversos riscos e perigos. Aliás, um dos principais é a diminuição da visibilidade do motorista, especialmente em situações de baixa luminosidade ou chuva intensa.

Além disso, essa infração também dificulta a visualização de possíveis sinais de perigo e da movimentação de outros veículos ao redor.

Dessa forma, diante da nova lei que proíbe o uso incorreto do insulfilm, é essencial que os motoristas estejam conscientes da importância de respeitar essa regulamentação.

Veja as categorias das infrações de acordo com o CTB

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece as normas e regulamentações para o trânsito em todo o país. De acordo com esse código, as infrações se categorizam em leves, médias, graves e gravíssimas, cada uma delas resulta em uma determinada quantidade de pontos na carteira de habilitação.

Desse modo, é importante que todos os motoristas estejam cientes dessas categorias e com o CTB classifica cada infração.

1. Infrações leves

As infrações leves são aquelas de menor gravidade, que o CTB considera infrações de menor impacto no trânsito. Sendo assim, essas infrações resultam em três pontos na carteira de habilitação do condutor.

Contudo, apesar de serem leves, é importante ressaltar que a reincidência em infrações dessa categoria resulta em penalidades mais severas.

2. Infrações médias

Ademais, as infrações médias são um pouco mais graves que as leves, mas ainda estão longe de serem infrações de grande impacto no trânsito. Dessa maneira, essas infrações resultam em quatro pontos na carteira de habilitação.

3. Infrações graves

Já as infrações graves têm um impacto maior na segurança e na fluidez do trânsito. Por exemplo, são consideradas infrações graves dirigir sem cinto de segurança, utilizar o celular ao volante ou ultrapassar em local proibido.

Portanto, essas infrações resultam em cinco pontos na CNH. Este é o caso do uso irregular do insulfilm, que citamos acima.

4. Infrações gravíssimas

Por fim, as infrações gravíssimas são as mais severas e têm um alto impacto na segurança e na ordem do trânsito. Sendo assim, essas infrações são punidas com as maiores multas e resultam em sete pontos na carteira de habilitação.

Além disso, as infrações gravíssimas também estão sujeitas a outras penalidades, como a suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo e até mesmo a prisão do infrator.

Alternativas legais e seguras para as películas dos vidros

Finalmente, para aqueles que desejam manter a privacidade dentro do veículo, existem alternativas legais e seguras que podem ser adotadas.

Por exemplo, é possível utilizar películas com níveis de transparência permitidos pela legislação, priorizando aquelas que oferecem maior proteção contra os raios solares.

Dessa forma, o motorista pode conciliar sua privacidade com a segurança e o cumprimento das normas estabelecidas.

Agora que você já sabe tudo sobre a nova lei que proíbe o uso inadequado do insulfilm, deixe-nos um comentário com a sua opinião sobre esse assunto!