Uma nova multa de R$ 195 está tirando o sossego dos motoristas, visto que, além do valor alto da multa, essa infração ainda acarreta em pontos na CNH. A multa em questão trata-se do uso irregular dos pneus.

Desse modo, é fundamental que todos os motoristas e proprietários de veículos estejam a par dessa penalidade, a fim de evitá-la. Por isso, reunimos algumas das principais informações para que você saiba tudo sobre a nova multa de R$195 que está pegando os motoristas desprevenidos.



Esta nova multa de R$ 195 está pegando motoristas desprevenidos

Bem como já mencionado acima, a nova multa de R$ 195 que está pegando os motoristas desprevenidos, trata-se das regras para a utilização dos pneus. Isso porque, os pneus carecas representam um risco significativo para a segurança no trânsito. Visto que, quando estão desgastados, possuem uma aderência reduzida ao solo, o que aumenta consideravelmente as chances de derrapagem.

Isso significa que o veículo terá menor capacidade de frenagem e controle em situações de emergência. Além disso, pneus desgastados também são mais propensos a furar ou estourar, o que pode causar acidentes graves.

Sendo assim, a legislação de trânsito determina regras para que os motoristas não trafeguem com os pneus neste estado, com o objetivo de evitar acidentes.

Ademais, caso as autoridades de trânsito flagrem algum condutor desobedecendo essa lei, poderá aplicar multa e outras penalidades.

Confira as penalidades que a legislação prevê para o uso de pneus carecas



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir um veículo com pneus carecas é uma infração grave.

Desse modo, o artigo 230 prevê o pagamento de uma multa no valor de R$195,23, além da perda de 5 pontos na carteira de habilitação. Além disso, o órgão de trânsito ainda pode reter o veículo até que o proprietário regularize a situação.

Como evitar a nova multa de R$195?

Para evitar a nova multa de R$195, os pontos na carteira e dirigir com mais segurança, os condutores podem tomar algumas medidas preventivas.

Primeiramente é necessário verificar regularmente as condições dos pneus do seu veículo. Assim sendo, antes de sair de casa, recomenda-se verificar a validade dos pneus, bem como a profundidade mínima dos sulcos. Por fim, em caso de rasgos ou bolhas, é preciso realizar a troca imediatamente.

Qual a profundidade mínima dos sulcos dos pneus segundo a legislação vigente?

A resolução nº 913 do Contran estabelece que os pneus devem ter uma profundidade mínima de 1,6 milímetro nos sulcos. No entanto, há uma discordância entre os especialistas, que acreditam que esse limite deveria ser ainda menor, acima dos 2mm.

Essa divergência se deve ao fato de que pneus com sulcos mais profundos têm uma aderência melhor e proporcionam maior segurança ao condutor. Contudo, os motoristas e donos de veículos devem fazer uma avaliação minuciosa e usar os pneus de acordo com a segurança desejada.

Ademais, vale ressaltar que é necessário seguir as normas do CTB e do Contran para evitar problemas.

Por que é importante manter os pneus dentro da validade?

Entretanto, além da profundidade dos sulcos, é fundamental verificar a validade dos pneus. Isso porque eles possuem uma vida útil que os próprios fabricantes estabelecem.

Desse modo, a partir do vencimento, sua estrutura pode apresentar falhas e comprometer a segurança.

Portanto, procure trocar os pneus quando eles estiverem próximos da data de validade.

Além disso, se as autoridades de trânsito flagrarem um motorista transitando com os pneus fora da validade, poderá receber as mesmas punições já citadas acima.

Confira alguns cuidados adicionais com os pneus

Por fim, por mais que a validade e a profundidade dos sulcos dos pneus sejam a parte mais importante e mais fiscalizada, é importante estar atento a outros sinais de desgaste.

Dessa maneira, fique de olho em eventuais cortes, rasgos ou bolhas na estrutura dos pneus, pois esses danos comprometem a segurança e exigem uma troca imediata. Ademais, mantenha os pneus sempre calibrados de acordo com as recomendações do fabricante. Uma vez que a pressão inadequada também pode afetar o desempenho e a durabilidade dos pneus.

Lembre-se: a prevenção é sempre melhor do que enfrentar as consequências de uma multa e, principalmente, de um acidente. Portanto, não deixe para depois e faça a manutenção adequada dos pneus do seu veículo ainda hoje ou o mais rápido possível.

Agora que você já sabe tudo sobre essa nova multa de R$195 que está pegando motoristas desprevenidos